消息：林鄭愛將馮程淑儀「坐正」西九行政總裁　10月正式上任

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-06-18 12:18

西九文化區管理局今日（18日）將召開董事局會議，據悉將公布於本月初離職的署理行政總裁馮程淑儀，會「坐正」出任西九管理局行政總裁，10月正式上任。 除了馮程外，政圈有傳政制及內地事務局政治助理吳璟儁有機會離開政府，跳槽至西九出任公關。

西九文化區早前就行政總裁一職進行全球遴選，預料於今日的董事局會議上，將公布遴選結果，就是由特首林鄭月娥愛將馮程淑儀「坐正」CEO。

政圈有傳政制及內地事務局政治助理吳璟儁(左)有機會離開政府，跳槽至西九出任公關。（資料圖片/林若勤攝）

將脫離公務員隊伍 展開退休前休假

西九前行政總裁栢志高於去年九月底突然提早離任，本身是政策創新與統籌辦事處總監的馮程，當時臨危受命借調西九管理局出任署理行政總裁一職。馮程在本月初署任半年期限屆滿，據悉是要跟足程序，她稍後將正式脫離公務員隊伍，展開退休前休假，再於10月正式上任西九CEO。

馮程一直被視為林鄭愛將，在反修例風波期間亦是林鄭「四大智囊」之一，負責出謀獻策。馮程曾出任民政事務局常任秘書長和康文署署長，熟悉香港文化政策，故宮博物館亦是她有份安排策劃的作品，與西九「頗有淵源」。

馮程亦曾協助時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥處理西九突然興建故宮博物館一事，包括擔任「五人核心小組」其中一員，以保密原則方式研究及策劃香港故宮博物館的籌組事宜，而其餘成員包括栢志高、時任康文署副署長（文化）吳志華，以及前建築署副署長鄧文彬。