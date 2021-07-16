財委會通過新界北發展勘查研究8億元撥款　劉國勳倡連接港深鐵路

立法會財委會今（16日）通過有關新界北新田／落馬洲發展樞紐的勘查研究及設計工程計劃的約7.9億元撥款，目標在24至52個月內完成。多名建制派議員表明支持撥款，經民聯主席盧偉國稱，特區政府過去20多年來在發展新市鎮方面有多番延誤，議而不決，對政府終於「的起心肝」做實事表示「百分百支持」。

民建聯劉國勳關注該區鐵路發展，建議實行深圳鐡路「南下」，連接兩地鐵路。金融界陳振英促請政府回應環保團體關注。



民建聯劉國勳。（盧翊銘攝）

下一研究階段將探討增加住屋密度

劉國勳問及當局可否提升新界北發展區的房屋比例，又促請政府加快研究新界北鐵路發展，建議當局可與內地商討，連接香港及深圳鐵路，貫通兩地。發展局常任秘書長甯漢豪表示，有議員關注可否減少新田及落馬洲一帶的綠化地，增加住屋密度，會在下一研究階段，向顧問提出意見。

經民聯劉業強說，新界北發展區鄰近港深邊境，具有增長潛力，希望工程早日上馬，不過他提到，新田發展區預計將有8.4萬人居住，但當局仍計劃在該區興建骨灰安置所，問及當局會否暫停計劃，以及有沒有諮詢當地居民和鄉事會。甯漢豪指，當局曾與食衞局溝通，食衞局沒有意願剎停計劃，根據紀錄，政府在2012年諮詢過區議會。

工聯會麥美娟稱，新界北發展區對香港而言屬於新界區，但對港深而言則是中心地段，質疑當局的研究耗時過長，促請當局加快進度。甯漢豪回應指，單是環境評估已耗時一年，加上設計工程及啟動收地等程序，目前目標完成時間已是非常壓縮，若有部份工程早前完成規劃，會考慮提前提交至立法會審議下一輪撥款。

發展局：阻截「先破壞後建設」

金融界陳振英表示支持撥款，但留意環保團體世界自然基金會（ＷＷＦ）去信財委會，關注當局諮詢公眾的細節，以及計劃對環境生態的影響，希望政府作出交代。甯漢豪指，撥款通過後，當局會進行各式各樣評估，包括環境評估，屆時會諮詢公眾，政府亦會阻截「先破壞後建設」的情況。