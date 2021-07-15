麥美娟倡重推一手樓空置稅　林鄭拒承諾：勇氣和魯莽是一幣兩面

行政長官林鄭月娥今日（15日）出席立法會答問大會，重點提及解決土地房屋問題是重中之重的工作，提出研發並規劃交椅洲人工島及新界北區發展區、加快新策略道路及鐵路網絡發展、加速審批私人發展項目、檢視市區重建方法，和處理樓宇老化等方案。她表示會在餘下任期加倍努力，督導部門高層，不容許「政出多門」。

工聯會麥美娟要求政府重推一手樓空置稅，展示其「不動搖的勇氣」，林鄭拒作出承諾，表示餘下任期内不會提出估計難以達成目標，又形容「勇氣和魯莽是一個銅錢的兩面」，擔心作出太大承諾會惹來遐想。



不敢作出太大承諾 擔心引起太多遐想

林鄭在答問大會開場發言時，花大篇幅談及土地房屋問題，指即使政府換届，房屋供應仍是施政重點。她強調要有持之以行的決心，以及不會因短期經濟波動或物業價格升跌而動搖政策的勇氣。

麥美娟促政府重推一手樓空置稅，展露林鄭「不動搖的勇氣」。林鄭回應指香港經濟自由開放，奉行簡單稅制，政府不能輕易答應從稅制下手，解決土地開發問題。她稱會繼續展現開拓土地的勇氣，但形容「勇氣和魯莽是一幣兩面」，稱餘下不足一年的任期内，將不會提出曾被評為難以達成及難以取得社會支持的方案，又指坦言不敢作出太大承諾，擔心引起太多遐想。

麥美娟又建議政府檢視《城規條例》及《保護海港條例》，以縮短土地開發時間。林鄭未有承諾會檢視相關條例，表示期望下屆政府再梳理相關法定要求。她回應指，土地開發過程涉及很多法定程序，如需時至少一年的環境評估，加上若遇上司法覆核，或需時更久，她預計土地發展項目日後較少遭司法覆核。

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