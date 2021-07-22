退休警長被禁處理財產下　動用戶口44萬　官斥屬藐視法庭加監7月

退休警長因涉處理非法外圍賭注，被法庭發出限制令不許處理財產，惟他另開戶口收取長俸及老人津貼，並從戶口取出逾44萬元。他早前承認違反限制令，聲稱款項用以支付律師費，法官今日（22日）判刑指，前警長明知而違反法庭命令，屬藐視法庭，涉案的44萬元屬大數目，亦致政府蒙受損失，因收受賭注、洗黑錢罪正服刑的前警長被加監7個月。



收外圍賭注及洗黑錢被判監45月

被告蘇永耀（74歲，退休人士），被控在2018年7月27日至2020年7月2日期間，違反高等法院限制令，處理可變現財產，即銀行戶口內逾44萬元存款。被告在另案因為收受賭注罪、洗黑錢罪被判監45個月。

辯方早前求情指，被告提取款項為了應付律師費及向家人還款，若他知道能向法庭申請取用被凍結戶口的款項，本案就不會發生。

涉外圍賭注被禁處理資產

案情指，被告早前因處理非法外圍賭注遭調查，律政司及後於2018年4月向高院申請限制令，阻止被告處理資產，當中包括一個被告用作收取長俸及老人津貼的戶口。不過，警方卻發現他另開戶口，改用該戶口來接收長俸及老人津貼，而戶口內一共有逾44萬元被提取。

官指涉案金額屬大數目

法官判刑指，被告明知法庭已頒下限制令，但仍另開戶口，轉由該戶口收取長俸及老人津貼，違反法庭命令，屬藐視法庭。再者，涉案的44萬元屬大數目，這亦引致香港政府蒙受損失，案件情節嚴重。

案件編號：DCCC166/2021