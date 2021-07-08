退休警長被凍結財產　另開戶收長俸及津貼　認違令處理44萬候判

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-07-08 19:03

退休警長因涉洗黑錢，被法庭發出限制令不許處理財產，惟他即另開戶口收取長俸及老人津貼，並動用逾44萬元，從而被控違反該限制令，他今(8日)在區域法院承認控罪，求情時稱動用款項主要用作支付律師費等，又稱他不知道可向法庭申請使用部份金錢才會犯案，而涉案款項亦與洗黑錢無關。法官把案押後至本月22日判刑，被告期間需還柙。

被告蘇永耀(73歲，退休人士)，承認一項明知而在違反限制令的情況下處理任何可變現財產罪，指他在2018年7月27日至2020年7月2日期間，在明知違反高等法院限制令（編號HCCP 220/2018），處理他名下於創興銀行的戶口，涉逾44.2萬港元的存款。

以為只在使用未來的金錢

辯方求情指，涉案戶口的款項與犯罪得益無關，被告提取戶口中的錢，主要是用以支付律師費，及償還予協助付律師費的家人等。律師又指，若被告知道能向高院申請取用凍結戶口的款項，便不會發生本案，他以為這只是使用他未來的金錢。此外，被告早前被診斷其血管有腫瘤，將要接受手術。

涉處理外圍賭注被凍結資產

案情指，被告因涉處理非法外圍賭注，被警方調查，律政司於2018年4月於高院申請得限制令，禁止被告處理名下資產。惟被告在一個受限制的戶口中，收受長俸及老人津貼。

被告於2019年外圍賭注案被定罪及判刑後，控方向法庭申請充公其犯罪得益，警方預備資料時，發現被告領取長俸的戶口只有400多港元結餘，因而察覺有異。經調查後發現，被告在法庭發出限制令後，在創興銀行開設戶口，並自2018年8月起，改用該戶口收取長俸及老人津貼。涉案戶口在2018年7月至2020年7月間，有多筆款項合共逾44萬港元被提取。

案件編號：DCCC 166/2021