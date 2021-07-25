首個亞洲城市辦同樂會　被轟「污糟錢」　主席：盼展現港開放一面

第11屆同樂運動會（Gay Games 11）將在2022年11月於香港舉辦，這是同樂會首次踏入亞洲，主辦方估計屆時將會有約8.7萬人參與。同樂會主席林敏惠指，目前已成功租下21個私人場地，惟仍有35個政府康文署場地仍在走流程。她指不少同樂會最精彩的節目，如游泳、跳水等均依賴政府的標準場地，她指活動正面，無論是否同性戀者，只需超過18歲都可以報名參與，為社會提供對話的平台。

同樂會的舉辦近來亦被立法會議員追擊，指帶來的10億港元收入是「污糟錢」，林敏惠說自由社會尊重不同人士的意見，但指出此類批評亦更突顯同樂會需要舉辦的重要性，可以讓多些人透過正面的體育、文藝活動彼此理解。她又指，正在聯繫一些明星藝人，屆時或會在同樂會的舞台表演。



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18歲以上成人均可參與

同樂會的歷史已經有約40年，然而過去多數在歐美國家舉行。2022年同樂會首次走入亞洲，香港更是拔得頭籌。2016年本有17個城市提交了投標書，最終香港打敗墨西哥、華盛頓勝出，成為首個舉辦同樂會的亞洲城市。活動將在11月11日至19日舉辦，當中包括36項目體育項目，及多個文化展覽、表演活動。同樂會的主席林敏惠指，活動歡迎18歲以上成人參加，無論種族、宗教、年齡、性取向、性別身份、能力或背景，「好多人唔知，以為得LGBTQ群體可以參與。 」

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同樂會主席林敏惠。（盧翊銘攝）

活動共需要56個場地，當中21個私人場地已經落實安排，但政府康文署下的35個場地仍待批核。林表示，同樂會並非馬拉松、亞運會等體育活動，亦非精英運動，故而在審核上較為困難。她指不少同樂會最精彩的節目，如游泳、跳水等均依賴政府的標準場地，希望政府處理靈活，可以盡快批出。

比起場地問題，她則更擔心疫情對活動的影響。同樂會理想狀態下將有超過12,000名參與者和75,000名觀眾參與，並會產生約10億港元（1.28億美元）的經濟影響，包括30萬個酒店客房預訂和相關的旅遊消費收入。然而這些都與是否通關相關。

活動因為以LGBTQ為主題，早前遭到了立法會議員何君堯的追擊，指活動收入是「污糟錢」。她強調，同樂會並非政治組織，沒有政治訴求，僅僅希望提供一個平台讓不同人交流溝通。她說尊重不同言論，但亦認為這正是為何需要舉辦同樂會的原因，尤其香港是一個國際化的城市，更應藉此機會展現開放的一面。她又表示，是次舉辦活動不易，「4年先舉辦一次，好難再來到香港。 」

活動仍在籌劃中，她透露屆時將會有一些列文藝表演及展覽，不排除有明星藝人受邀參與。