陳志全去信感謝撐同樂會　葉劉冀成功舉辦　批何君堯言論「肉酸」

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-11 18:11

第十一屆同樂運動會將於明年11月在港舉行，是首次在亞洲區舉行的國際盛事。多名建制派立法會議員日前在立法會會議上，促政府切勿提供支援，否則形同「推動同性婚姻合法」。何君堯更直斥活動「有失體面」，更指：「唔想賺呢啲污糟錢，呢10億元（預計收益）要唔要都罷。」 前立法會議員邵家臻日前探訪還柙中的陳志全，並引述對方正準備去信感謝新民黨主席葉劉淑儀支持同樂運動會。葉劉今（11日）接受查詢時指，以前在立法會也有與陳志全討論性傾向平權問題，指陳志全也知道她是建制派內少數支持平權的議員。 葉劉又說，對周三發言反對同運會的立法會議員很失望，「好失望，對幾名當日發言嘅同事，佢哋同年輕人脫晒節，亦同國際社會脫節」。

葉劉批何君堯言論「好肉酸」 認為平機會應予以譴責

葉劉指，當時香港申辦Gay Games時，有關國際組織亦派人來港巡視和觀察場地，了解政府是否支持，她與陳志全、行會召集人陳智思也有與相關單位的人士會面，希望同運會最終能成功舉辦，「唔好甩甩漏漏」。

她坦言，對周三發言反對同運會的立法會議員很失望，「好失望，對幾名當日發言嘅同事，佢哋同年輕人脫晒節，亦同國際社會脫節，如果你隨便問下啲年輕人，我相信隨便喺街捉一個，都唔會有人覺得不同性傾向就係邪惡，我身邊都好多年青人，完全唔係問題，我相信年輕人對同性婚姻都係開放，佢哋咁嘅態度係脫節。」

被問到何君堯昨晚發表的「屎眼論」，葉劉淑儀直斥「好肉酸」，認為平機會應予以譴責，有關言論在英國已違法，「呢啲平機會應該譴責，呢啲係歧視性嘅語言，係唔應該有，如果喺英國已經係違法，係hate speech嚟嘅，呢啲係過時、同年輕新一代脫節，咁你點會贏到年輕人，好失望。」

何君堯再回應：唔幫助舉辦Gay games唔等於歧視同志

何君堯其後再回應平權問題，稱尊重每人有自己的性傾向，但不代表政府要推動、鼓勵、協助有關性傾向的發展，「唔幫助唔等於歧視，你唔好將兩個概念混淆，我哋要注意，Gay games就係推動同性婚姻嘅最大推手，就係用同運會做前題，呢個係前哨嚟，如果有人話兩者（同運會與推動同性婚姻）係無必然性，就係無政治智慧」。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，自己一直對同志運動無特別取態，政府是否撥款支持同運會，應「留白」由政府決定，又指全世界都很多不同運動會，若以公帑支持有關運動會，政府須有很好的理由，才能獲市民認可。

平機會：任何言論應以尊重和包容為基礎

平機會回覆《香港01》查詢時表示，平機會尊重個別人士發表言論的自由，亦不會評論個別言論。然而，平機會認為任何言論尤其是公開言論，應以尊重和包容為基礎，避免作出標籤或污名化的論述。

平機會說，該會以「構建多元共融社會」為工作目標，反對不同形式的歧視，深信每個人不論性別、種族、殘疾、家庭崗位、年齡或性傾向，都應該享有平等機會。