何君堯批《大叔的愛》如「糖衣大麻」：違反內地三孩政策及國安法

ViuTV劇集《大叔的愛》引起全城熱話，建制派立法會議員何君堯今日（18日）出席書展講座時批評，《大叔的愛》是「糖衣包著的大麻」，質疑其推動「無孩家庭」與中國傳統一男一女的家庭觀相違背，是不良思想。

他又指，《大叔的愛》與內地推行的「三孩政策」背道而馳，違反了中國國安法。



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《亞洲週刊》副總編輯兼作家江迅出版新書《在黑夜點燈——香港這一年：不能忘卻的他和她》，記錄6名來自不同領域的人士，在反修例運動期間的體會及感悟。江迅今日在書展舉行講座，何君堯、建制「KOL」高松傑、警察員佐級協會主席林志偉等人出席。

何君堯發言時表示，反修例事件後他仍時刻保持最高警覺，認為目前「餘毒未清」，感激警隊一直以來的工作，以及中央為港制定國安法，又稱仍需繼續爭取基本法23條立法。

他形容示威者是「披著羊皮的豺狼」，持續靠軟性手法傳播思想，如近日大受歡迎的電視劇《大叔的愛》。他稱並非歧視性小眾，但劇中宣揚的「無孩家庭」，與中國傳統一男一女的家庭觀，以及最近國內「三孩政策」背道而馳，「違反了中國國安法，要弘揚中國傳統文化的部分，防止不良思想。」

何君堯早前已批評明年在港舉行的同樂運動會，形容活動「有失體面」，更稱「唔想賺呢啲污糟錢，呢10億元（預計收益）要唔要都罷。」平機會主席朱敏健當時批評何君堯「污名化」、上綱上線，特首林鄭月娥亦不點名指有議員言論「情緒化」。

林志偉：真正愛國者要為國犧牲個人利益

講座上，主持提到港澳辦主任夏寶龍列出「愛國者」的五個標準，港警察員佐級協會主席林志偉引用保安局局長鄧炳強說法，指真正的愛國者要為國犧牲個人利益。他感激中央器重警隊，表示警察要維護法治，和保障市民及回家安全，會履行初心。

有人問到七一刺警案中遇刺警員的最新狀況，撐警茶餐廳老闆娘李凱瑚聽到林志偉講述時用手抹淚，希望市民不要忘記香港警察，指要「警民一心」才可回到以前的香港，又稱「我想做警嫂」。