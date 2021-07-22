土地共享計劃「開齋」申請涉四成官地　本研社批搵笨：應收地發展

政府於2019年施政報告提出「土地共享先導計劃」，於一年多後接獲首宗申請。項目由南豐發展有限公司申請，位於大埔汀角路、毗鄰大埔工業邨。

項目有4成為政府土地， 並涉及綠化帶土地。本土研究社成員陳劍青指，涉及4成政府土地做法不尋常，加上政府需要負責基建工程，認為項目「搵笨」。他指出，若政府以《收回土地條例》收地發展公營房屋會更好，亦可以主導該區規劃。他又指，申請項目地點難發展，加上汀角路塞車問題嚴重，形容為「豬頭骨」。



首宗土地共享先導計劃申請項目涉及4成政府土地。圖中灰色範圍土地為私人土地。（文件截圖）

申請項目涉14萬呎官地

首宗「土地共享先導計劃」的申請由南豐發展有限公司提出，項目位於大埔汀角路、毗鄰大埔工業邨。根據資料，申請地點佔地約31,921平方米、即34.3萬平方呎，當中有13,183平方米、即約14.1萬平方呎為政府土地，意味著約4成為政府土地。

毗鄰用地改劃建屋被拒 城規會：憂成壞先例

項目涉及的用地為「綠化帶」，根據規劃署資料，毗鄰擬建項目地盤B、即用作私營房屋用途的地段，曾向城規會申請作建屋用途，當時擬建4座2層高的住宅。不過，城規會當時拒絕改劃申請，指「綠化帶」為限制城市發展及提供休憩設施，認為擬議發展不符合相關的規劃用途；當時亦指若批出有關申請，或會成為發展「綠化帶」的壞先例，認為會為交通構成壞影響，及會損害該區的自然環境。

土地共享首宗申請涉及用地（紅框位置），鄰近曾被城規會拒絕改劃房屋用途的位置（藍框位置）。

鄰近大埔洞梓會德豐擬發展用地

此外，今次申請項目地點鄰近大埔洞梓，即發展商會德豐早前提出發展公私營房屋的位置。當時項目曾惹起爭議，教大亦指擔心發展會破壞該區的自然環境，最終會德豐撤回有關申請。而申請項目附近的用地亦以綠化帶為主。

兩個地盤的用地位於汀角路，根據申請資料，項目料可容納4,696人。不過，翻查資料，汀角路塞車問題一向為人垢病，假日亦經常出現車龍。

會德豐曾申請就大埔洞梓一幅佔地超過87萬平方呎的綠化地申請改劃用途。（資料圖片/張浩維攝）

陳劍青：若以收回土地條例發展更好

本土研究社研究成員陳劍青指，「土地共享先導計劃」只要求發展商負責平整土地，而基建則由政府負責，加上今次項目有4成為政府土地，認為做法不尋常，甚至屬「搵笨」。他續指，項目由發展商主導規劃，分配發展公營房屋的位置，認為若政府以《收回土地條例》收地發展會更好，亦可以主導規劃。

本土研究社研究員陳劍青認為，政府應以「收回土地條例」收地發展公營房屋，可主導規劃。（資料圖片）

土地植被密度高 具環境價值

他又指，申請項目地點涉及的「綠化帶」土地植被密度高，意味著難以發展，及有一定環境價值；而汀角路長期有塞車情況，加上龍尾泳灘近日開幕，料日後交通更惡劣，「（土地）係用唔到嘅豬頭骨。」由於發展商提出於多個道路交界處提出交通改善措施，陳劍青擔心政府「開路」後，將為日後發展大埔綠化帶「鋪路」。