強制檢測｜沙地領事染疫子女新行蹤曝光　曾到Food le Parc

本港今日（22日）其中一宗初步確診個案，帶有L452R變種病毒，潛伏期內曾經在社區逗留。她在銅鑼灣裕景商業中心13樓逸景國際醫療公司工作，同事及訪客都要強制檢測。

此外，確診變種病毒的沙地阿拉伯駐領事的一對子女，再有新行蹤曝光，於7月18日晚上曾到過華蘭路華蘭中心地下鋪Food le Parc，另7月19日晚上、7月20日中午後，則到過鰂魚涌太古城中心商場。



初步確診者為36歲女士，她7月12日在香港前往阿拉伯聯合酋長國迪拜，7月19日經泰國曼谷抵港，回港後第三日確診兼帶L452R變種病毒株。倒數21日潛伏期，她6月30日至7月12日在香港居住，並在銅鑼灣希慎道裕景商業中心13樓1361室逸景國際醫療有限公司工作，曾在今年6月30日至7月11日到訪上址超過一小時的人員工及訪客要檢測。

至於早前確診、違反檢疫令的沙地阿拉伯駐港領事子女，再有新行蹤光曝光，分別是：

1.7月18日晚上6時至10時到過華蘭路華蘭中心地下鋪Food le Parc

2.7月19日晚上6時至10時或7月20日中午12時至6時，到過鰂魚涌太古城中心商場

另外，6月26日晚上6時至27日凌晨零時或7月四日下午2時至6時，身處黃大仙龍翔道新光中心2樓爭鮮迴轉壽司的人士都要檢測。任何員工及訪客，在指定時間到訪以上四個地址，都要在7月25日或之前檢測，若在7月20日至22日已做檢測，則毋須再做。

▼7月22日 屯門恒順園封區檢測▼

