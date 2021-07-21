強制檢測｜增5地點上榜　變種病毒患者曾訪太古城中心APITA及ZARA

本港今（21日）新增5個地方被列入強制檢測公告，當中4處涉及L452R變種病毒確診者曾到訪的地方，包括太古城中心二期的日式百貨公司APITA及時裝店ZARA。曾在前日和昨日（19和20日）到訪該兩店人士，須於未來兩日接受檢測。

根據衞生防護中心公布的確診者行蹤，從沙地阿拉伯抵港的11歲男童（#11968），報稱送院前曾到訪太古城中心二期，與強制檢測公告列明的日子吻合。他或曾在居家隔離期間「偷走」到商場逛街，而與他同行的姊姊被驗出帶有L452R變種病毒。



▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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食物及衞生局晚上公布強制檢測名單，太古城中心二期1樓及2樓的服裝店ZARA，以及地下及地庫的APITA上榜。任何人分別在周一晚上6時至10時，以及周二中午12時至下午6時到訪兩處地方，必須於周五（23日）或之前接受檢測。

根據衞生防護中心晚上公布的確診者行蹤，從沙地阿拉伯抵港的11歲男童報稱昨日被送院前曾到訪太古城中心二期，與強制檢測公告列明的其中一個日子吻合。他或曾在居家隔離期間「偷走」到商場逛街，而與他同行的姊姊帶有L452R變種病毒。

太古廣場Emmer Pizzeria & Café 上榜

另外，在6月30日中午12時至下午2時曾身處金鐘太古廣場4樓Emmer Pizzeria & Café的人士，以及在7月2日下午3時至5時身處中環擺花街中晶商業大廈20樓Venture Studios Hong Kong的人士，亦須於周五或之前檢測。

相信此兩個地點，與從法國抵港的39歲確診男子有關。他本月2日前往法國，至18日經卡塔爾多哈返抵香港，他在機場被驗出染疫。雖然他潛伏期絕大部分時間在法國逗留，惟變種病毒潛伏期達21日，覆蓋他仍未出發的日子。當局為審慎起見，昨晚已突襲圍封其位於跑馬地利安閣的住所。

另外，任何在7月8日至21日期間，曾身處屯門安定邨安定／友愛社區中心6樓，香港基督教女青年會安定幼兒學校超過兩小時人士，亦須於後日或之前接受檢測。若受檢人士使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於下周日（25日）或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

▼7月20日 跑馬地黃泥涌峽道利安閣封區檢測▼

