李桂華：言語治療師用專業身份向兒童灌輸反政府主張令人髮指

香港言語治療師總工會5名骨幹成員，今日（22日）涉嫌「串謀發布煽動刊物」被警方國安處拘捕，案件涉及3本兒童繪本。

警務處國家安全處高級警司李桂華下午就案件交代詳情，稱涉事的3本刊物以兒童漫畫形式，將一些複雜的政治議題美化、合理化，旨在荼毒兒童，「根本就係引起一啲兒童對特區政府嘅憎恨，引致香港司法嘅憎恨，同埋煽惑使用暴力，令一啲人唔去守法。」李桂華又指，被捕人身為言語治療師，用專業身份向家長及小朋友灌輸一些反抗、對抗、偏頗、反政府主張，「呢樣嘢都令人好髮指。」



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香港言語治療師總工會5人被捕 警方檢550本兒童刊物

李桂華指，國安處於今晨在全港多區展開拘捕行動，針對有人涉嫌發布多本煽動性的刊物，行動中警方以《刑事罪行條例》第9條及第10條罪名，拘捕2男3女，年齡介乎25至28歲，被捕5人為香港言語治療師總工會幹事，包括正、副主席、秘書、司庫等。國安處及後搜查被捕人的住所、工作地點、及工會會址，檢獲550本相關兒童刊物、大量傳單、電腦及電話，警方亦凍結了工會16萬元。

李桂華稱，涉事工會於2019年成立，工會網站中「主席的話」提及，「我們的目標都是一致的，就是擺脫不停企圖干涉及蠶食香港內政的魔爪，建立屬於我們的真香港」，亦提及「只要一息尚存，我們都會抗爭到底」，李桂華稱，從相關的內容相信「大家都明白佢個會務集中喺邊一度。」

李桂華：3本刊物以兒童漫畫形式將政治議題美化

涉事的3本刊物於於2020年6月至2021年3月出版，李又遂一解說3本刊物內容，以解釋警方拘捕的理據為何。

《羊村守衛者》：第一本刊物，出版於2020年6月。李桂華稱，該刊物的內容主要以反修例風波為背景，繪本中的時序表對應了羊村守衛者的故事以及反修例風波。李節錄刊物中內容「啲狼希望佔據晒我哋成條村，食晒我哋入邊啲羊」，李桂華指，「其實佢狼嘅意思即係內地人、羊就話本地人，亦都有話啲狼披咗羊皮入咗香港，就令到佢哋生活唔好。」李桂華又節錄書中「羊用羊角作攻擊，羊呢啲咁善意動物，都要作一啲攻擊，去做暴力事件」。

《羊村十二勇士》：第二本刊物，於2020年9月發布，李桂華指內容以12名逃犯作為背景，李稱12名逃犯在香港干犯了很嚴重案件，包括整炸彈、參與暴力事件，惟刊物中提及「羊被圈住了，因為參加了守衛戰，而且提及羊會被殺」，李桂華指「即係話對我哋司法制度引成一啲憎惡，明明係一個司法程序，點解你會講成係咁嘅呢？」李桂華認為刊物內容是瞄準政權，製造仇恨。

《羊村清道夫》：今年3月發布，李桂華提及今年1月，教育局副局長蔡若蓮指前兩本書不適合做教材，呼籲學校不要用作教材，惟工會未有理會，更於今年3月發布第三本刊物，故事背景為2020年2月當時本港醫護罷工情況。李桂華認為事件發生於去年，現時才出版是要「挑起仇恨，希望再將呢個議題拎出嚟令香港再出現紛亂。」李桂華引述書中內容，稱原本香港有羊，而狼在另一邊生活，但是出現了洞令狼可以進入香港，「咁即係寓意關口」， 李桂華又指書中提及羊乾淨、狼髒，令香港有衛生問題，「即係寓意當時一啲病毒係咁帶過嚟。」李桂華認為該刊物是製造一些仇恨、憎恨。

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工會舉行親子讀書 羊村系列繪本引起兒童對特區政府憎恨

李桂華又進一步解釋指，工會於今年6月在一書局舉行親子讀書會，閱讀上述有問題的兒童書本，對象為幼稚園小朋友及其家長，「藉以宣揚歪理，同激起一啲仇恨。」李桂華稱，羊村系列是以兒童漫畫形式，將一些複雜的政治議題美化、合理化，旨在荼毒兒童，「根本就係引起一啲兒童對特區政府嘅憎恨，引致香港司法嘅憎恨，同埋煽惑使用暴力，令一啲人唔去守法。」

李桂華亦指，言語治療師於醫療、康復、教育體系中有好重要的地位，惟是次被捕人士用專業身分，向家長及小朋友灌輸一些反抗、對抗、偏頗、反政府主張，「呢樣嘢都令人好髮指。」李又指，工會的讀書會目標對象是4至7歲的小朋友，「我哋請教過一啲心理專家，細路仔係心理道德發展係好重要，畀佢知道咩係岩、咩係錯，而你係呢個時候就教佢黑即係白、白即係黑，往後呢班小朋友可能變成反社會、或者一啲有犯罪傾向嘅人，所以我哋覺得係對未來下一代十分之不負責任。」

被問到書中內容包括「羊村有個窿」等於關口、「角」寓意暴力，是否屬於警方個人判斷，或是書中有相關對照，李桂華指有關內容的比喻不是個人看法，而是「有哂對應」，包括「羊村守衛者」等於反修例運動，「12勇士」亦有名有姓於書中列出，「如果你話佢係咪講緊呢啲嘢，我話你聽一定係」，又指警方詢問的法律意見亦一致。

李桂華呼籲家長盡快棄置有關繪本

有記者問及管有有關書本的家長會否違法，李表示會勸籲他們盡快棄置，「單一管有我睇唔到會有咩情況」，又指如書店仍有書本存貨亦不應再派送，「唔知點處可以聯絡警方處理，列佢為證人」。

另外被問到警方是否針對調查更多虛構故事及出版刊物，而如果撇除有關的時序表及12港人的姓名，警方能否以有關罪名作扣捕，李桂華指，案中第三本書籍並沒有時序表，但如果看過第一、二本書籍，就會知道故事中羊及狼的角色為何，「對號入座就知講緊咩」，又指書中有導讀，非由警方自己聯想出來，因此不需擔心日後創作時會被警方以無限聯想拘捕。

亦有記者關心不少政治漫畫及書籍都有類似內容，會否亦屬違法，而以隠喻方式批評政府及時事是否亦會踏中紅線，李桂華指批評政府無問題，最重要是不能有煽動意圖、令人對政府憎恨，「喺香港生活左咁耐，你會知咩係真正善意批評，邊一個係好惡毒，令大家會憎恨一個人、司法制度，或者去傷害人」。李又指拘捕行動仍未完結，對於有關書本會否於學校流傳，警方會繼續調查，有需要會聯絡校方處理書籍。

有記者舉例坊間有不少以寓言故事方式談及社會議題的文本創作，例如《動物農莊》中講述動物以武力反抗人類統治、《1984》寓言政府以極權監控人民，是否日後只要有涉及對政府不滿的隱喻、或藏頭詩等都屬於煽動。 李桂華表示，刑事罪行條例第9條中有列明清楚何為煽動意圖，稱如果創作沒有做到有關行為則屬安全，他又舉例案中書籍「成日講到會食咗啲羊、殺咗佢、霸佢啲地方，同個故仔提出嘢無乜關係，只係令個憎恨多咗好多」，又指故事是供4至7歲的小童觀看，對他們影響很大。