動漫節｜千值練6500元限量模型不足半日售罄　店員：出面要食炒價

香港動漫節去年受疫情影響停辦，相隔一年後於今日（23日）正式開鑼。由於大會今年以抽籤方式，抽出300個頭籌名額，今屆並無市民通宵達旦排頭籌的情況。

不過今屆動漫節，仍有不少會場限量的模型發售，價格最高為千值練的「［鐵機巧］獅王（黑色限定版）+史達（黑色限定版）」，售6,500元，但今日截至下午3時，40套已全數預訂完畢。下文將逐一講述今屆動漫節的會場限量貨品。



▼7月23日 動漫節開鑼▼



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千值練限量模型價值最高 售6500元

雖然去年動漫節因疫情而停辦，參展商或積聚不少本應去年販賣的貨品，但現場暫未有減價促銷的情況。而動漫節於中午後，愈來愈多年輕人於現場購買心儀的貨品，甚至會場限量發售的貨品。

記者走遍多間模型店，發現不少會場限定貨品的價格並不便宜，售價動輒過千元。其中，以參展商千值練的「［鐵機巧］獅王（黑色限定版）+史達（黑色限定版）」價格最高，會場限定僅40套，售6,500元。

不過，職員表示，該模型非常受歡迎，今日已預訂完畢，亦因其限量發售，收藏價值高，即使在坊間的模型店亦無法購買，估計欲購買市民只能硬吃「炒價」。

而千值練另有三款會場限量版模型，分別為［鐵機巧］獅王（黑色限定版）、［風雷模型］暗黑柯柏文（G1.ver）、FIGHTING ARMOR 鋼鐵俠（黑色版），分別售3,120元、320元、680元，會場限定均為200隻。

沖天救兵模型售6,380元

HEROCROSS模型店亦推出多款會場限定的貨品，其中價格最高的是沖天救兵 Carl（特別版）+Russel（豪華版），售6,380元，每日限量預訂10套；超人特攻隊Jack Jack（特別版），售1,480元，每日限量30套；反斗奇兵三眼仔百變造型阿薜/巴斯光年/勞蘇，組合價為1,488元等。

參展商Bandi Namco亦有多款熱賣限購貨品，每款每日限購3件，主要為高達不同型號的模型，價格由250元至850元不等。其中一款渣古模型，今日更已售罄。而參展商Kidslogic，亦有超時空要塞的限定模型，紅機倉限量20件、藍機倉限量30件，訂價同為3,290元。