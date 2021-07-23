新冠疫苗｜7.06萬人打針創單日新高　打首劑人數少於一半呈放緩

新冠肺炎零星爆發，近日有個別樓宇仍然因出現變種病毒感染個案而要圍封檢疫，再加上不少機構推出疫苗抽獎計劃，接種疫苗人數較幾個月前明顯上升。港府今日（23日）晚上公布，截至晚上8時的過去24小時，一共有約70,600人接種了疫苗，打破了多月來的單日接種記錄。



公務員事務局局長聶德權於晚上在Facebook發帖文公布「喜訊」，並指「新高一個接一個」。不過今日打首劑人數跌穿3萬關口，由周一（19日）的3.6萬人連續四日回落，未知是否出現放緩。有約27,900人預約了接種時間。



打首劑人數連跌4日 3萬關口失守

港府今日（23日）晚上公布，截至晚上8時的過去24小時，一共有約70,600人（70,570人）接種了疫苗，為148日接種以來單日新記錄。當中45,400人接種第一劑及第二劑復必泰疫苗、25,200人接種第一劑及第二劑科興疫苗。

聶德權於晚上以「#你的疫苗數字報導專員」身份，在Facebook發帖文公布「喜訊」，指今天全日接種人次是接種計劃推展以來新高，期望更多人盡快接種，尤其長者，並指接種疫苗人數「#新高一個接一個」。

不過今日只有26,800人打第一劑，比率只有38%，而打第二劑有43,800人打二劑。新打針人數由本月周一的3.64萬回落近1萬人，比周二至四（依次3.47萬、3.45萬及3.31萬）跌得更多，呈放緩趨勢。

+ 1

至明累計打針人數或逾300萬

另外約27 900人預約了接種時間，其中23,300人接種復必泰疫苗、4,500人接種科興疫苗。

累計總接種劑數為5,149,328劑。有2,982,700已接種疫苗，佔12歲及以上人口約43.8％，當中2,166,700已打第二劑。若明日有超過1.73萬人打第一劑，接種人數將超過300萬人。

另外，截至今日零時零分，過去的24小時共有21宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，當中有市民因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中12人已經出院，4人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，3人未經診症自行離開醫院。