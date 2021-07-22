新冠疫苗｜增6.4萬人打針　累計212萬人打齊兩針　昨14人不適送院

政府今（22日）晚上公布，今日共約64,200人接種疫苗，當中注射第一針疫苗人數近33,100人。預約打針人數方面，今日則有近30,200人。疫苗接種計劃已踏入第147日，累計212萬人打齊兩針。

截至今日零時零分，過去24小時共有14宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中12人已經出院，兩人留院觀察。



港府表示，已為參與計劃的人士接種共約507.8萬劑新冠疫苗，當中約118萬人接種首劑科興，約177萬人注射首劑復必泰，即累計已有295萬接種第一劑疫苗；約8萬人已接種第二劑科興，而約124萬人已接種第二劑復必泰，即打齊兩針的市民約212萬人。

7月22日 屯門恒順園封區檢測



截至今晚8時，今日有9,300人接種首劑科興，首劑復必泰疫苗接種人數則有23,800人；12,800人打了第二劑科興，18,300人打了第二劑復必泰。科興社區疫苗接種中心，以及復必泰接種中心的整體接種率均為97%。

另外，今日有4,700和25,500人分別在網上預約接種科興及復必泰疫苗。