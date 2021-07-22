新冠疫苗｜46歲男無敏感史　打兩針後全身出疹　專科醫生指較罕有

本港疫苗接種率持續上升。《香港01》接獲有接種者投訴，涉事無敏感史的46歲男子，早前接種第二劑科興疫苗後四日，突然全身皮膚出紅疹，經接受治療後，出疹情況已大有改善。

有專科醫生指出，大部份致敏原在兒時已經接觸過，因此敏感人士在注射第一針後便會出現敏感反應，事主接種兩針後才出疹，情況較為罕有。

衞生署表示，會將個案交由專家委員會判斷與疫苗的關係。專家委員會共同召集人孔繁毅稱，未評定個案與疫苗的關係，建議對疫苗敏感的市民倘未來要補打第三針，事前先做皮膚測試。



任職廚房工的46歲酈先生向《香港01》表示，今年6月7日注射第一劑科興疫苗、7月7日接種第二針。他7月11日晚肚皮、腰間及頸部出紅疹，之後蔓延至雙腳。他7月15日到北大嶼山醫院求醫，同晚凌晨轉送瑪嘉烈醫院內科，醫護為他注射抗敏針後，大部份紅疹消退，惟直至昨晚（21日）仍然留院，情況穩定。

酈先生說，以往從未接種跟科興疫苗同技術的滅活疫苗，而且一直無敏感史，質疑出疹跟疫苗有關。

醫管局已向衞生署呈報

醫管局九龍西聯網稱，患者皮膚出紅疹，符合接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件的呈報準則，已向衞生署呈報。署方就稱會按機制處理，即轉交個案至新冠疫苗臨床事件評估專家委員會跟進。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，大部份致敏原在兒時已經接觸過，因此敏感人士注射第一針後便會出現敏感反應，有關病人第二針才出疹，情況較為罕有。他認為皮膚測試有局限，以抗生素為例，「隨著接觸藥物過咗一段時間（敏感指數）會減少，你做一個簡單皮膚測試未必完全可以測到嗰個人反應，有機會出現假陰性」，醫生可按臨床數據綜合判斷。

孔繁毅︰暫未評定個案與疫苗的因果關係

專家委員會共同召集人孔繁毅回覆《香港01》稱，暫未評定有關個案與疫苗的因果關係，若市民已證實對疫苗敏感，而未來又要補打第三針的話，建議他們打針前做皮膚測試。

根據「新冠疫苗安全監察報告」，今年5月31日至6月30日期間，科興疫苗錄得210宗其他異常事件報告，當中22宗個案涉及皮疹。