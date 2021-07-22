衞生防護中心聯合科學委員會今（22日）舉行聯席會議。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指，同步接種接新冠和流感疫苗可能降低抗體水平，並增加副作用，建議市民相隔14天接種。

而疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，就市民是否需要接種第三劑疫苗的議題，現時言之尚早，或需要再等待兩至三個月，累積更多本地和海外研究數據。



衞生防護中心總監林文健表示，截至昨日，本港錄得186宗L452R變種病毒株的確診個案，當中98宗涉及Delta變種病毒。他形容L452R變種病毒株已「後來居上」，亦有21名患者即使曾接種新冠疫苗，亦有突破性的感染。 他續說，長者感染及死亡風險，屬所有年齡層之冠，截至昨日，全港已經接種了500萬劑疫苗，但長者完成接種兩劑的比率僅4.8%，他呼籲長者及他們的照顧者盡早打針。

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新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，本港將於10月底開始接種流感疫苗，委員會今天在會上檢視，同步接種新冠疫苗和流感疫苗是否可行。他引述海外研究稱， 當同時接種瓦克斯疫苗（Novavax）和流感疫苗，接種者出現副作用較多，比例達七成。其中單獨接種Novavax組別的發燒率為四成半，而同步接種上升至六成。

同步接種接兩種疫苗亦可能降低抗體水平。許樹昌續說，單獨接種Novavax的抗體量單位高達4.6萬，但同步接種時會減至約3.2萬。他估計同步接種或出現干擾情況，建議市民相隔14天接種。

劉宇隆反問：「當市民第一塊餅、第二塊餅都未食，點解要諗第三塊餅？」（余俊亮攝）

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，就市民是否需要接種第三劑疫苗的議題，現時言之尚早。他指，委員會需累積更多本地和海外研究數據，或需要等待多兩至三個月，才可開始討論， 暫時一般市民不應接種第三劑疫苗。劉宇隆又反問：「當市民第一塊餅、第二塊餅都未食，點解要諗第三塊餅？」他強調目前要專注要讓更多長者接種疫苗。