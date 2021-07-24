兒童醫院8月設一站式覆診　免結節性硬化症病人穿梭醫院覆診之苦

全港現時有200多名罕見病「結節性硬化症」病人，部分人需定期前往十個專科門診覆診，費時穿梭不同醫院，病人和家屬都心力交瘁。

兒童醫院下月起將會提供一站式覆診服務，方便18歲以下的結節性硬化症患者覆診，料30多名病人可受惠。該院兒科部門主管認為，日後可參考這個模式安排成人患者覆診。



香港兒童醫院兒科部門主管陳志峰（右）表示，由8月起18歲以下的結節性硬化症病人可集中接受治療，同一天覆診不同專科，省卻來回不同醫院的時間。（鄭翠碧攝）

香港兒童醫院兒科部門主管陳志峰表示，由8月起18歲以下的結節性硬化症病人可集中接受治療，同一天覆診不同專科，省卻來回不同醫院的時間，院方也會安排患者會見同一批醫生，以便跟進，醫生亦可更了解該罕見病及如何用藥。

香港結節性硬化症協會主席阮佩玲指出，有病人需跨區到三間醫院覆診十個專科，包括血科、腎科、泌尿科等，建議醫院管理局為成年的結節性硬化症病人亦提供一站式覆診。

阮佩玲建議醫院管理局為成年的結節性硬化症病人亦提供一站式覆診。（鄭翠碧攝）

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授鍾侃言醫生稱，集中治療有利於收集數據，若能集合到近300名病人的數據，將有助整合臨床、用藥資料，以作研究，也有利於醫科生的學習。

阮佩玲又指，治療結節性硬化症的藥物「Everolimus」在今年獲醫管局批准，納入藥物名册的專用藥物，令一眾患者毋須再支付高昂藥費，該協會今天（24日）舉辦祝捷會，並播放紀錄片《3cm》。