兒童醫院對出公園假日逼爆人　病童家長：公園人流多令附近大塞車

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-04-12 20:54

近日香港兒童醫院外的啟德海濱長廊兒童遊樂場成為關注焦點，皆因該遊樂場是區內較新落成，加上有不少KOL介紹，令該公園在復活節假期人流激增。本該是一件平常事，但由於遊樂場鄰近兒童醫院，大批市民的湧入增加了違泊車輛，導致交通擠塞繼而影響需要到兒童醫院覆診的病童。另一方面，亦有病童家長擔心公園的熱鬧嬉戲畫面令病童心裡不好受，令該公園的規劃問題成為討論熱話。

沒有濫用即可接受 病童心理難預測

香港遊樂場協會機構傳訊部溫立文指，該公園是區內少有的康樂設施，有如其他郊外地方一樣，經一些KOL介紹後到訪人流上升是正常不過的事，最重要的是市民有沒有正確使用設施，相信沒有人希望建了一個公園然後沒有人使用。

針對病童心理方面，他形容難以測量影響：「人應該有同理心，但係如果你起塊嘢遮住（醫院）啲窗，佢哋可能仲唔開心，老實講病童即使見唔到有人玩，但佢哋都知道其他地方有人玩緊。換個角度，都可能有小朋友見到其他人玩得咁開心，自己都更加正面。所以好難評估。」

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正面建設咨詢壓力少

翻查政府資料，當時該地已被劃分為康樂用途作公園之用，亦咨詢觀塘區議會轄下的地區設施管理委員會，並獲得觀塘區議會支持。溫立文認為自己非土地規劃專家，但普遍來說，康樂設施是較正面的建設，反對聲音和阻力很少，不像區內要興建堆填區、焚化爐般困難。

病童家長：公園人流導致交通擠塞

「小鐵漢」Kansas自幼有心臟問題，爸爸Jayco於上周三乘坐小巴前往兒童醫院為兒子取藥，由於是後活節假期不久後的日子，不少小朋友仍在放假，加上有KOL介紹啟德海濱長廊兒童遊樂場，令自駕和乘搭的士進內的車輛大增。

Jayco分享：「以前去呢個地方係好似去一個未開發嘅小鎮咁，雖然小巴班次都係少，但唔會塞車，好似我小朋友要睇心臟專科咁，未來兒童醫院會有更多專科搬入嚟，到時病童人數又會增加，影響會更大。」他補充，網上不少家長擔心遊樂場的歡樂氣氛會影響病童心理發展，Jayco認為這部分很看家長自身態度，如果家長本身持正面態度灌輸給小朋友，看見別人開心不是一件壞事，甚至自己也會和兒子說：「快啲搞掂（覆診）出去玩。」

運輸署已提醒相關專營路線

現時共有三條專營巴士路線及五條專線小巴路線途經香港兒童醫院。巴士路線包括九巴5R、城巴第22、22M號線。另外，專線小巴路線包括22A、68號線、第86號線、第90A號線及90B號線。

運輸署已提醒專營巴士及專線小巴營辦商密切留意乘客需求變化，有需要時加密班次以配合市民的需要。警方亦回應指，秀茂坪警區一直關注區內車輛違例停泊的情況，並根據「重點交通執法項目」，不時派員於區內執法，以確保道路暢通，及途人和其他道路使用者的安全。

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