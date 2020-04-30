新冠肺炎｜疫症下義工無法探訪　兒童醫院新設電視節目供病童觀看

受新冠肺炎疫情影響，香港兒童醫院已禁止探病，一眾義工亦無法入院提供服務。院內的病童不單被疫病折磨，更失去病房內僅有的娛樂。 為向病童提供慰藉，香港兒童醫院為他們發放禮物包，又特意製作電視節目，他們可透過電視螢幕，重見昔日的「舊朋友」。醫院預料，每月有約290個病童受惠，兩項服務會直至6月，未來會繼續商討有關配套。

兒科病房經理張嘉鳳（左）說，現時留院的多為長期病患的病童等。（王潔恩攝）

在今年3月，香港兒童醫院共有約290出院人次（涉及約210名住院病童），包括血液及腫瘤科、腎科、其他兒科轄下服務及外科的病房，平均住院日數約8天。

香港兒童醫院過去與不同非政府機構或義工合作，向病童提供唱遊、講故事、手工等活動。不過，因應疫情，醫院1月已禁止探病，所有義工服務亦已暫停，包括深入歡迎的小丑醫生，令病童的娛樂大減。

義工工作舉足輕重

原來除了提供娛樂外，一班義工亦對醫院運作有重大貢獻，使病童在打針或療程前可放鬆心情，「例如遊戲治療師要幫小朋友預備照MRI（磁力共振），會喺遊戲室用道具同小朋友預演一次……希望做療程時會適應多啲，無咁驚。」不過，現時義工已不能再入院，部份醫護比以往要多花時間安撫病童。

病人資源中心的職員每周向病童派發「童趣法寶袋」。（香港兒童醫院提供）

醫院逢周三發放「童趣法寶袋」禮物包，當中會因應病童的年齡、性別及需要放發不同物品，例如若兒童視力有障礙，會發放「有聲書」等。（王潔恩攝） 每周派發禮物包 兒科病房經理張嘉鳳說，現時留院的多為長期病患的病童等，住院病童主要來自腫瘤科或腎科，當中亦有外科的兒童。 自2月中起，醫院逢周三發放「童趣法寶袋」禮物包。禮物包共分四款，會因應病童的年齡、性別及需要，發放不同的玩具、圖書、手工材料等。病人資源中心社會工作主任林鳳翹說，已製作約1,000個禮物包，現今已派出700多個。 林說，腫瘤科一個3至4歲的女病童，剛接受療程後「周身唔舒服」，為安撫她的情緒，職員運用當中的圖畫書與她玩樂。

雖然不能探病，但醫院有恩恤安排，可安排一名家長在院陪同病童。圖為住院病童與母親收看「童趣繽紛台」時，運用獲派的手工材料包，與節目內的義工製作小手工。（香港兒童醫院提供）

病房內設獨立電視機，病童可在病床收看「童趣繽紛台」。（香港兒童醫院提供） 首設電視節目 此外，病人資源中心首次與非政府機構合作，推出「童趣繽紛台」頻道，播放專為病童而設的電視節目。節目已於3月30日啟播，病童可開啟病床上的電視收看。節目包括小丑表演、英語課堂、抗疫小劇場、音樂治療等， 七個機構有份參與製作，由籌備到面世僅四星期，部份節目可配合禮物包內的物資，以增加互動性，如手工等，而病童亦能寄信或傳短訊予義工，義工會在節目內回應問題。林鳳翹說，大部份病童非常滿意「童趣繽紛台」，希望可繼續收看，「兩、三歲小朋友一見到電視台有小丑醫生出現都好開心。」

日後可「節目重溫」

林鳳翹續指，節目現時在周一至周五播放，於下午3時至4時放映一小時，預計未來兩周會優化計劃，病童可利用二維條碼（QR code）作節目重溫。