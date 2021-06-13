兒童醫院獲建築大獎　加入動物圖案助紓緩病童情緒

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-13 16:25

早前2020年度優質建築大獎公布結果，香港兒童醫院連奪大會最高殊榮的「優質卓越大獎」，以及「香港非住宅項目（新建築物—政府，機構或社區）」優質建築大獎。

醫院由建築署負責設計及興建，發展局局長黃偉綸今日（13日）於網誌介紹醫院的設計和建築特色。建築署署長何永賢表示，醫院內外加入不少動物圖案和裝飾，有助紓緩他們緊張的情緒，並營造舒適、親切的治癮和工作氛圍。建築署工程策劃總監李翹彥亦說，醫院面積約17萬平方米，高峰時5,000名工人同時開二，對建築署而言，是史無前例。

+ 4 + 4 + 4

黃偉綸以「香港兒童醫院榮膺『優質建築大獎』最高殊榮」為題發表網誌，邀請了建築署人員分享香港兒童醫院的特色。何永賢表示，醫院是複雜的項目，一方面要配合醫療專業團隊的需要；同時要從使用者的角度出發，為病童及家屬、員工提供舒適、親切的治癒和工作氛圍。她續指，醫院內外加入不少動物圖案和裝飾，令它成為一所「懂得說故事的醫院」，有助減輕病童的壓力。

建築署工程策劃總監李翹彥表示，醫院面積很大，約17萬平方米，工程如火如荼時，5,000名工人同時開工，可謂史無前例。他續稱，興建時是「摸着石頭過河」，比較複雜的是興建兩組架空天橋，一組位於醫院頂部，橫跨60多米；另一組是二及三樓的孿生橋，上下兩層，長40多米。

2020年度優質建築大獎籌委會主席莫國和表示，建築署能獲大獎，源於團隊將醫院營造出像家的環境，有助病童面對壓力；加上建築方面的配合，令醫院運作暢順，讓評審感覺到整個團隊以心和關懷來建造。