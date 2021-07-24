消費券｜有商戶裝機要等6周　八達通「爆廠」︰3個月收逾1萬申請

政府推出的電子消費券最快於8月1日派發，商戶為迎接規模達360億元的消費券商機，盡分一杯羹，紛紛申請四間支付平台的商用收款機或二維碼。近日有傳八達通公司收到過多商戶申請「爆廠」，目前商戶安裝八達通收款機需等待4至6周，意味8月將有不少店舖未能趕及安裝收款機。

荃灣某商場店主向記者透露，7月初申請收款機獲批至今仍未取得收款機。八達通公司則回應指，過去3個月已收到逾1萬份申請，已加速處理申請及盡量簡化審批流程；建議所有申請商戶提供正確和完整的開戶文件，以便加快審批流程。



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店主︰需等一個月裝八達通收款機

記者今日到荃灣某商場向多個商戶查詢，發現大部分商戶已安裝八達通收款機，甚至4間獲選的支付平台均可收款。不過，有精品店向記者透露，於7月初已向八達通公司申請商用版收款機，數日後獲得審批，不過事隔3周截至今日仍未能安裝。而八達通公司曾通知該店，最快將可在8月初，便能成功安裝收款機。問到會否擔心8月1日仍未能收取電子消費券，店主表示諒解，「咁又唔擔心嘅，係我哋遲申請啫。」

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八達通︰所有文件正確齊全 申請時間需要約兩周

八達通公司回應指，自政府於4月宣布，八達通獲甄選為協助推行消費券儲值工具營辦商之一以來，商戶對安裝八達通機反應非常熱烈，僅在過去3個月已收到逾1萬份申請。

八達通公司亦指，已加速處理申請及盡量簡化審批流程，目前情況下，只要所有文件正確齊全，申請時間需要大約兩周；若特別情況下需要更多資料時，則需時3至4周。八達通已增加資源及加強人力務求能夠更快處理商戶的申請。八達通亦建議，所有申請商戶提供正確和完整的開戶文件，以便加快審批流程。

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