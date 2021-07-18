消費券｜陳茂波：約500萬人8.1收首期2000元　部份人填錯一項資料

消費券登記開展了兩周，財政司司長陳茂波今日（18日）發表網誌，稱消費券至今已有逾610萬個登記，其中500多萬完成電子方式登記的人士，將於8月1日收到首期2,000元的電子消費券。他特別指出，部份人填錯了身份證的簽發日期，因而須補回正確的資料，未有說明會否影響取得首期款項。
陳茂波又指，本港經濟踏入今年有較顯著的改善，預料本周公布4至6月份的最新失業率，數字將進一步改善，回落到一年多前的水平。
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部份人填錯身份證簽發日期須補回
陳茂波說，消費券已開展登記兩個星期，截至昨晚12時，已有超過610萬個登記。不過，有部份人所提供的資料有誤，例如填錯了身份證的簽發日期，因而須補回正確的資料，但絕大部份的登記資料整全。
他又指，不少人已收到確認登記成功的短訊，當中交代何時會收到第一期電子消費券，其中有500多萬完成電子方式登記的人士，將於8月1日收到首期2,000元的電子消費券。
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最新失業率料回落到一年多前水平
陳茂波表示，本港經濟踏入今年有較顯著的改善，今年首季增長7.9%，結束了連續六季的負增長。失業率由今年初7.2%的高位，在五月份回落到6%的邊緣。他預料，本周公布4至6月份的最新失業率，數字或進一步改善，回落到一年多前的水平。
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