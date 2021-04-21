團結香港基金料5年後年均私樓落成僅1.2萬　促精簡土地發展審批

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-21 17:15

香港房屋問題嚴重，團結香港基金今日（21日）發表土地房屋研究報告，指香港正陷入「熟地」供應低、房屋落成低、居住質素低的「三低」死結，並預計未來五年私人住宅落成量，年均只有約1.5萬個單位，較去年少28%，到2026年至2030年間，年均更只有1.2萬個單位落成，較《長遠房屋策略》的目標更低。 基金會認為，政府需盡力達到《長遠房屋策略》的十年供應目標，呼籲政府加快各項造地計劃，精簡土地及房屋發展的審批程序，假如各新發展區及鐵路項目，能提前一年完成，私人發展項目每年可提供的單位量，便可追上《長策》目標。

團結香港基金發表土地房屋研究報告，表示香港正陷入「熟地」供應低、房屋落成低、居住質素低的「三低」死結。（團結香港基金影片）

基金會指，過去20年缺乏大型土地發展計劃，可建單位由三年「熟地」供應高峰的25,500個，跌至本年度的13,020個的水平；而且土地質素亦下跌，當中「蚊型地」的比例，在六年間由只佔一成，大增至四成，例如醫院道內地段第8872號，便是位於陡坡上的小面積地盤，估計只可提供50個單位；又如西寧街及域多利道內地段第9069號的地盤，位處兩棟工廈之間，並只可供90個單位。

基金會又指，在來年賣地計劃中，有不少地皮屬「生地」，例如於屯門青山公路─大欖段的地盤內，有一個寮屋區，須額外清理及重置土地。

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納米樓明年達1200伙高峰

是次研究亦關注單位面積，基金會指，如按單位面積細分私人住宅落成量，實用面積430平方呎以下的甲類單位，預計於2020至2024年間進一步佔更大比重，由過去5年的34%，增至佔43%。不過基金會亦指，近年流行的「納米樓」（實用面積低於215平方呎的單位），其落成量將於2022年達至近1,200個單位的高峰，之後就會回落，2024年將少於600個。

《長策》現時的私人住宅供應目標為年平12,900個單位。基金會預測，未來五年的私人住宅落成量，年均只有約15,000個單位，較去年實際落成的20,900個，大減約28%。公營房屋方面，報告預料未來四年的年均供應量為21,800個，同樣較《長策》目標少28%。

到2026至2030年，基金會進一步推測，每年平均只有12,000個單位落成，比《長策》的目標更少。報告預計，假如新發展區及鐵路項目能提早一年落成，屆時年均有13,300個單位落成，將達到《長策》目標；反之，如再延遲1年，則只有11,200個單位，進一步落後於目標。

倡簡化土地、房屋發展程序 明日大嶼是關鍵

團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山建議，政府應雷厲風行推行所有主要造地計劃，包括新發展區、土地改劃，及市區重建等。他又認為，要簡化現時的土地及房屋發展的行政程序。他表示，長遠而言「明日大嶼願景」將成為解決房屋問題的關鍵，有助加快解決潛在問題。