西環卑路乍灣成海濱共享實驗場　設巨型水床迎夏日　增市民歸屬感

政府近年推動優化海濱，西環卑路乍灣海濱休憩用地是試點之一，成為「海濱共享空間」實驗場，嘗試衝出固有框架，讓市民按喜好使用，例如以卡板搭建迷宮，又增設以夏日為主題的裝置，如水床、充氣搖搖板等。



發展局局長黃偉綸在網誌透露，銅鑼灣「活力避風塘主題區」可望於今年年底陸續開放，屈臣道以北的「東岸公園主題區」可望今年第三季開放。



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卑路乍灣海濱休憩用地位於堅尼地城城西道，去年10月起全面24小時開放，為市民提供飽覽維港西面和夕陽海景的消閒空間，佔地約5,900平方米。

海濱事務委員會主席吳永順表示，以「願景帶動」的管理模式，沒有制定太多規則或限制，反而鼓勵市民自律，互相尊重和包容；而大部分設施和裝置均可移動，包括運貨用的卡板、不同設計的座椅、搖搖椅、「期間限定」的遊樂設施等，可按喜好使用，亦增加市民對海濱的歸屬感。

為貫徹「期間限定」的理念，暑假期間在卑路乍灣海濱休憩用地會增設色彩繽紛的裝置，包括新的卡板、為涼亭換上更舒適的裝置、裝設以夏日為主題的巨型水床、為滑浪板配上滾輪變身「滑浪車」等。最近亦伙同一間設計消毒機械人的初創公司，引入機械人定時為海濱設施消毒。

設開放式社區園圃

此外，毗鄰休憩用地約2,000平方米範圍，現時由非政府機構「堅農圃 」營運開放式社區園圃，是全港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的都市休閒農場，也是唯一一個公開給市民使用的水耕農場。

「堅農圃」建築設計顧問陳啟豪表示，水耕農場設置於高6米的溫室，是全港最高的水耕農場，共種有6,000棵植物，一個月可出產一噸蔬菜。溫室溫度維持在25至27度，室外種植蔬菜一般需時兩個月才可收割，現在只需一個月就可收割。