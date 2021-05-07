新段灣仔海濱長廊貫通中環碼頭到灣仔　設巨型舊式暖水壺打卡位

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-07 14:12

發展局公布，連接金鐘添馬和香港會議展覽中心的灣仔海濱長廊今日（7日）進一步開放。新開放的空間面積約7,800平方米，以草地為主，市民可漫步及耍樂；項目亦提供多款涼亭、桌椅和觀景小丘，讓遊人閒坐歇息。 另外，靠近添馬公園的一端，設置了一個以「童樂園」為主題的活動區。該兒童遊樂場設園境設計、高低起伏的草坪，並配以色彩鮮艷的渠桶。當局指市民可從金鐘港鐵站經添馬公園、或從中環碼頭或灣仔渡輪碼頭步行約8至10分鐘到達灣仔海濱長廊。

灣仔海濱長廊以「先駁通，再優化」理念發展，長約560米、闊約6米的臨海路段於2019年10月率先開放，貫通中環和灣仔海濱，組成目前全港最長的5.5公里維港海濱長廊。

發展局表示，海港辦事處早前與智樂兒童遊樂協會合作，以「期間限定」的形式，於「童樂園」草地提供「自由遊戲」體驗，讓小朋友發揮想像力，在海濱空間享受一趟別具創意的遊戲旅程，也為將來在海濱提供更創新的兒童遊樂體驗帶來新意念。

海濱長廊以往亦放置了不少本地文創精英的「期間限定」互動裝置。其中，安泰微型工作室，早前以「家」為主題的微型藝術裝置；藝術家亦為場地以「奉茶•問暖」為名創作新作品，將富有香港特色的舊式暖水壺和水杯放大，設置在新開放的草坪，變成大型「打卡位」，亦讓市民在海濱感受身在家中客廳的感覺。

此外，新開放的空間亦增添了不少可持續元素，包括風力發電照明系統及沿散步小徑裝設的太陽能路燈，以及由香港木庫利用在颱風中倒塌的樹木而建造的「小島•小息」公共藝術座椅。

土拓署正研港島北岸行人及單車共融通道

當局表示，除原有的三個出入口外，今日開放的部分，為海濱長廊增加三個出入口，提升海濱暢達性。土木工程拓展署亦正興建橫跨龍和道和中環灣仔繞道出口的園景平台，落成後將進一步提升灣仔內陸和海濱的暢達度。此外，該署亦正籌備落實規劃中的港島北岸行人及單車共融通道，可望於今年年底至明年初開始推行有關計劃。