韓國泡菜正名「辛奇」　香港韓食迷拒跟：講個新名都唔知係咩

由於韓國Kimchi中文譯作韓國泡菜，引發與四川泡菜的混淆與爭議，韓國文化體育觀光部決定把韓國泡菜的中文譯名正式統一為「辛奇」。 在有「小韓國」之稱的尖沙咀金巴利街，市民對韓國泡菜突然改名感到奇怪，認為「講完都唔知係咩」，也有人表示韓國泡菜與四川泡菜差別相當大，不會混淆，沒有改名必要。



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「辛奇」個名有啲夾硬嚟

《香港01》記者今午（25日）到「小韓國」尖沙咀金巴利街視察，未見有任何韓國料理餐廳及士多跟隨「官方譯名」，將餐牌中的「泡菜」改叫作「辛奇」。

有食韓國料理習慣的黃小姐認為新名「辛奇」相當奇怪，稱：「轉名有啲夾硬嚟，做多咗。」她指多年來，大眾一直以泡菜代表韓國泡菜，「已經覺得泡菜本身就係佢個名啦」，預料大家應該不會改用新名。被問及自己會否按官方譯名改稱韓國泡菜為「辛奇」，黃小姐與友人則笑稱：「唔會，講完都唔知係咩。」

泡菜只會想起韓國泡菜

另一市民Natalie每星期都會吃一次韓國料理，故她亦對泡菜新名字相當不習慣：「個名有啲奇怪，好唔夾，都嗌咗咁多年。」她又指，韓國泡菜與四川泡菜實際上有很大差別，人們說起泡菜時，第一時間便會想到韓國泡菜，又稱「中國泡菜我都唔會食」，故認為兩者沒有必要特意改名區分。

市民張女士則對改名與否感到「無所謂」，她說：「改唔改名係佢哋自己選擇。」如果餐廳或商鋪改名，她會慢慢習」：「人地改咪跟住改囉。」