韓國便利店把產品成分標示為「泡菜」意外惹爭議　7-11等撤下產品

撰文: 聶振宇 最後更新日期: 2021-06-03 18:24

韓國傳媒6月2日報道,當地連鎖便利店GS25、7-11因把旗下產品的成分標示為「泡菜」而不是kimchi,意外引發爭議,這些公司暫停相關產品的銷售。

韓聯社6月2日報道,在前一天,網上爆出GS25「午餐肉雞蛋泡菜炒飯」飯糰的中文標籤把韓國泡菜「kimchi」標註為「泡菜」,引發議論。報道指,GS25當天已取消旗下所有標註「泡菜」產品的訂單和銷售。7-11方面也已經採取停產措施。

圖為2017年11月韓國首爾的民眾製作泡菜,準備捐贈給有需要人士(Getty)

報道引述一位韓國便利店業界的相關人士表示,這是按照慣例針對中國遊客而使用中文「泡菜」標註。

中國與韓國網民過去曾就泡菜、韓服等的發源地問題而出現爭拗,引發網絡論戰。

另據韓國阿里郎電視台(Arirang TV)6月2日報道,韓國政府出版了一本宣傳韓國泡菜書籍《世界眼中的韓國泡菜》(Kimchi in the Eyes of the World),該書包含韓國海外僑民和海外文化中心對韓國泡菜文化的體驗,也介紹了韓國泡菜和中國泡菜之間的區別。

中國外交部發言人華春瑩之前在1月曾表示,泡菜是一種醃漬發酵食品,並非僅存在於少數國家和地區,中國稱之為「paocai」,朝鮮半島及中國的朝鮮族稱之為「kimchi」,她稱支持從美食角度對泡菜相關學術問題進行有益友好的交流,但不應帶入偏見,以免引發對立,影響感情。