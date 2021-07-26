新冠肺炎｜今無新增個案　連續49日本地零確診　初步確診少於5宗

撰文：張嘉敏
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衞生署衞生防護中心公布，今日（26日）沒有新增確診個案，是本港連續第49日本地「零確診」，今日亦只有少於5宗初步確診個案。衞生防護中心提醒，太古城金殿台唐宮閣指明人士，需要在明日遵從強制檢測公告進行檢測。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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衞生署衞生防護中心公布，今日沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計仍為11,979宗，包括11,978宗確診個案和一宗疑似個案。本港已連續49日沒有新增本地確診個案，而對上一次沒有新增本地或輸入個案為7月19日，即今日是7日來首度本地或輸入個案均「零確診」。

而上周沙地阿拉伯駐港領事子女確診，並帶有變種病毒，衞生防護中心提醒太古城金殿台唐宮閣相關的指明人士，須於明日遵從強制檢測公告進行檢測。

▼7月20日　太古城唐宮閣封區檢測▼

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