疫苗抽獎｜銀行公會抽獎周一起登記　幸運兒可得10萬免找數簽賬額

為鼓勵更多人接種疫苗，商界推出多項優惠「谷針」。香港銀行公會推出大抽獎，共設65份獎品，各10萬港元，價值共650萬港元，包括信用卡免找數簽賬額或購物禮券，活動周一（26日）上午10時起開放登記。



「大抽獎」網站：www.hkabluckydraw.hk（26/7上午10時起開放）

香港銀行公會公布推出大抽獎，共設65份獎品，得主各可獲10萬元免找數簽賬額，價植共650萬元。（資料圖片）

「香港銀行公會新冠疫苗接種大抽獎」共有65份獎品，各10萬港元，以信用卡免找數簽賬額或購物禮券的方式送出，活動由明天上午10時起，至9月13日下午5時開放登記網站獎品之一的信用卡免找數簽賬額，由11家參與的銀行協助安排，可用作購物和消費。

須8.31前打齊兩針

所有於9月13日或之前年滿18歲、持香港身份證的永久或非永久居民，並於8月31日或之前，已於本地接種兩劑新冠疫苗，均符合資格參加。參加者登記時，需要輸入香港身份證號碼，以及本港流動電話號碼，並確認於8月31日或之前已於本地完成接種兩劑疫苗。

公會將於9月17日，由電腦隨機抽出65名得獎者，過程由獨立核數師監督，得獎名單將於9月24日刊登在網頁和本地報章，而得獎者會獲個別通知。

香港銀行公會主席施穎茵（前排中）與會員銀行代表呼籲市民踴躍參與「香港銀行公會新冠疫苗接種大抽獎」。（銀行公會提供圖片）

得獎者可以在有「*」標注的銀行中，選取其中一家的信用卡，領取免找數簽賬額。按英文字母先後排序。

· 中國農業銀行股份有限公司

· 中國銀行（香港）有限公司*

· 交通銀行股份有限公司*

· 東亞銀行有限公司*

· 法國巴黎銀行

· 國泰世華商業銀行股份有限公司

· 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司*

· 中信銀行（國際）有限公司*

· 花旗銀行

· 集友銀行有限公司

· 創興銀行有限公司*

· 招商永隆銀行有限公司*

· 法國工商銀行

· 大新銀行有限公司*

· 瑞士盈丰銀行股份有限公司（瑞士盈豐銀行股份有限公司）

· 富邦銀行（香港）有限公司

· 恒生銀行有限公司*

· 香港上海滙豐銀行有限公司*

· 中國工商銀行（亞洲）有限公司

· Livi Bank Limited

· 摩根士丹利亞洲有限公司

· Mox Bank Limited

· MUFG Bank, Ltd.

· 南洋商業銀行有限公司

· 華僑永亨銀行有限公司*

· 平安壹賬通銀行（香港）有限公司

· 渣打銀行（香港）有限公司

· Sumitomo Mitsui Banking Corporation

· 大華銀行有限公司

· Welab Bank Limited

· 眾安銀行有限公司

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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▼總商會抽獎活動將送出總值約2,000萬元獎品▼

