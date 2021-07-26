動漫節2021今閉幕　粉絲報復式消費　展商報喜生意升近一倍

一連4日的香港動漫電玩節今(26日)來到尾聲，會場人山人海，粉絲熱情沒有減退，不少是連續數天入場。雖然防疫及人流限制措施影響入場人次，但動漫節去年因疫情停辦下，動漫迷今屆報復式消費，不少人一袋二袋「戰利品」離開會場，有受訪者表示雖人頭湧湧，但仍會購買心頭好。

另有展商表示，今屆動漫節旺財又旺丁，人流比預期有驚喜，生意額比之前一屆多一倍左右，不少受歡迎產品都要臨時向供應商補貨。



蔡小姐特意為朋友到動漫節選購。(雲嘉晉攝)

當局在動漫節開鑼前夕突然宣布收緊展覽會場的社交距離措施，參展商和主辦單位都擔心場地限制突實施，會令部份市民卻步，購買慾亦有機會受影響，但現場觀察所見，粉絲踴躍程度及人流與往來相差不大。

亞鈴鈴、霖姐、阿魚都一同到動漫節玩角色扮演，他們扮演的角色分別是《鬼滅之刃》的善逸、《文豪野犬》的中原中也和《暗殺教室》的潮田渚。雖然他們年齡有8年差距，但從17年開始三人就沒失約過，堅持每年到動漫節。他們對衣着亦有一番研究，因為擔心好多動漫粉絲都會扮演這些角色，所以希望盡量貼近原作。被問到在人數限制下有否失落，「有限制就一定會有少少架，不過冇失望。」 「只要出到嚟cosplay我地就滿足架啦。」

（右起）亞鈴鈴、霖姐、阿魚表示「只要出到嚟cosplay我地就滿足架啦」。(雲嘉晉攝)

曾小姐特意到手值練商鋪購物英雄學院模型。入鋪內選購和收銀處是不同隊伍，「兩條隊都20幾分鐘」。她稱是第一日到會場，亦有不同figure想購買，如我轉生變成史萊姆這檔事角色利姆路・坦派斯特(Rimuru)，「但係望落都好多人，要再睇下。」

蔡小姐10點40分左右已到會場外，但仍需等候40多分鐘，她表示今天特意到場幫朋友購買心頭好，兩隊隊伍都分別需時10多分鐘，她為了2款高達模型而花費了400多元幾。「感覺上氣氛都唔錯，比預期多人，見到大家都興奮。 」

Rainbowbox陳小姐稱生意額與上屆比較大約多了一倍。(雲嘉晉攝)

參展商Rainbowbox陳小姐稱第6年參加動漫節，形容今年人流是歷屆最好，特別在銷售方面，以往5年的銷售量都滿意，但今屆是「出乎意料地好」，生意額與上屆比較大約多了一倍，她估計原因是因上年並沒舉辦，大家都儲存了不少「彈藥」花費。第一日已經售賣了3分之1存貨，翌日更已剩下一半，因此需要臨時聯絡批發商入進貨一半。被問至銷售策略有否因政府臨時安排而改變，陳小姐則回應本來對於生意都抱樂觀態度，所以是看情況隨機應變，但情況都比預期好。

另外自稱心澈流的展商在同人區開設名叫靛青堂的店舖，她觀察到以減至50%的標準來說，展場上亦算人頭湧湧，鄰近店舖都不時大排長龍。最暢銷的貨品是蠟筆小新x美少女戰士文件夾，受不少顧客歡迎。她亦在去屆動漫節參展，如果只計周末，生意額都比去屆進步不少，人均消費都比以往多。

▼7月23日 動漫節開鑼▼

