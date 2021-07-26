動漫節2021｜排隊入場打蛇餅　派籌被叫停　大會今提供退票服務

一連四日香港動漫電玩節今日（26日）閉幕，之前兩日的周末周日，會展外排隊入場人龍「打蛇餅」，動漫迷一度需3至4小時才能進入。動漫節主辦單位今日發稿指，對排隊時間長至難以忍受一事表示遺憾，稱曾提出使用排隊籌方式疏導人流，但因警方有所擔心而擱置。大會又表示，今日會為已購票人士提供退票，並對相關情況感無奈及遺憾，希望市民諒解。



▼7月23日 動漫節開鑼▼



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動漫節主辦單位承認在場外排隊3、4個小時是一個十分不理想，甚至乎可以說是不人道的情況，故曾提出使用排隊籌方式疏導人流，讓入場市民取籌後先離開，但有關建議因警方有所擔心而擱置，大會表示理解。對於政府於書展後收緊防疫限制，由入場人士佔會場容量85%減至50%，動漫節主辦單位雖不認為是被針對，但亦指不合常理。

過去動漫節門票一經發售不可退票，但鑑於今年排隊情況，主辦單位將在會展中心（近大會辦事處的地方）設退票服務，已購實體票而未能入場人士，今日下午2時至晚上8時可辦理退票手續，電子票或今日未能辦理退款的市民，則要留意大會稍後通告。