支持浸大要求必修國安教育　楊潤雄：院校有責任推廣國家安全

香港浸會大學校長衞炳江及管理層團隊今日（26日）與傳媒聚會時透露，2021學年、即新學年入學的本科生，在畢業前須完成國安教育必修課程。楊潤雄下午出席活動時回應稱，支持浸大將國安教育列入必修科。至於公營中小學出現退學潮，恐有殺校危機，楊潤雄指會就學生人數變動與學界商討。



+ 2

香港是自由社會 離港是自由選擇

自2019年起，社會出現連番衝突，不少家庭移民，而公營中小學亦出現退學潮。同一學年比較，去年10月中小學共有約47,000個剩餘學額，今年6月卻大幅升至逾55,000個，升幅近17%，即近8,000人退學。

楊潤雄指，香港是一個自由社會，居民離港前往其他地方是他們自由選擇，當局將會收集今年9月新學年數據，就學生人數變動與學界商討，以應對因此引伸的不同問題。

楊潤雄表示，在《港區國安法》第10條下，院校有責任在學校教育內，向學生推廣國家安全教育。（黃穎津攝）

院校有責任推廣國安教育

就浸大將國安教育列入必修科問題，楊潤雄表示，在《港區國安法》第10條下，院校有責任在學校教育內，向學生推廣國家安全教育。他稱，相信不同大專院校就此會有不同做法，以履行學校責任，並對浸大做法表示支持。