東華學院列國安教育必修　校長陳慧慈：認識新例屬公民教育

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-10 19:04

國安教育正逐步滲入大專課程。東華三院新校長陳慧慈今日(10日)出席傳媒茶聚時表示，新學年國安教育將融入全校必修的通識課程，但不會分拆為一個獨立課程。她表示，不希望將國安法「放太大」，認為國安法與其他法律一樣，學生亦有需要認識新法例，作為公民教育符合邏輯。

東華學院新校長陳慧慈今年一月上任。（胡家欣攝）

東華三院新校長陳慧慈今年一月正式上任，她出席傳媒茶聚時表示，新學年會將國安教育融入全校必修的通識課程，但不會分拆為一個獨立科目。她表示，不希望將國安法「放太大」，國安法是一個法律，與其他一樣，學生需要認識新法例，作為公民教育符合邏輯。

她指，學生過往也會學習與本科相關的法律知識，例如《精神健康條例》、《普通法》、《基本法》等；也有舉辦法律知識講座等。

教員守法 毋須訂國安法教研指引

國安法實施後，有部分學者擔心教學及研究工作觸犯「紅線」，被問會否為校內職員提供教研指引，她指，所有職員均守法，不會定立相關指引。

料五年內申請升格私立大學

東華學院一直籌備升格私立大學，她指，院校在學生人數、財政及管治能力均達標，但教學及科研表現尚要提升，2022/23學年將推出醫療管理及醫療資訊課程，又計劃未來數年開辦碩士及博士課程。

升格私立大學條件之一，是院校至少取得三個範疇的學科範圍評審資格，東華學院去年首取得職業治療學科範圍評審資格。她預計，將陸續申請多四個學科評審資格，科學、幼兒教育及應用心理學，希望五年內正式向政府申請成為私立大學。她續指，東華專注開辦醫療護理課程，定位清晰，不會與其它院校比較升格的步伐。