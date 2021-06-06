國安教育｜僅逾半學校稱預備好推課程　逾八成校稱執行有困難

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-07 03:58

國安教育陸續滲透在本港中小學課程，由多個政協委員創辦的善德基金會今日公布調查發現，僅54%受訪學校稱，已預備好推行國安教育；46%學校稱未預備好，原因是課程內容剪裁設計、具體的教學材料、教師對國家安全的認識及心態上調整等方面均需時準備。有82%學校表示，在執行上有困難或有很大困難。

由多個政協委員創辦的善德基金會今日公布調查發現，僅54%受訪學校稱，已預備好推行國安教育；46%學校稱未預備好。（盧翊銘攝）

82%學校稱推國安教育有困難

善德基金會於4月28日至5月16日期間，以問卷形式訪問218間學校，包括61間幼稚園、80間小學及77間中學，以了解學校推行國家安全教育情況。

調查發現，僅54%受訪學校表示，已預備好推行國安教育；46%學校則稱未預備好，原因是課程內容剪裁設計、具體的教學材料、教師對國家安全的認識及心態上調整等方面，仍需要作更多準備。

調查續指，在受訪的157間中小學中，有82%學校表示，在執行上有困難或有很大困難，只有18%學校稱沒有困難。有43%學校認為，教育局提供的國安教育學與教資源不足夠，有57%認為足夠。

新界校長會主席邱少雄表示，關注學校須於八月底前向教育局提交工作報告。（盧翊銘攝）

教師非法律出身驚教錯書

新界校長會主席邱少雄表示，關注學校須於八月底前向教育局提交工作報告，他指疫情下校情變化多，需時檢視課程整理資料，料暑假前未能提交完整報告，希望局方可給予彈性，容許學校之後再補充。他續指，國安教育大方向清晰，但教學及評估準備功夫需時，認為明年全面推行較急。

將軍澳香島中學校長、教聯會到主席鄧飛認為，國安教育涉及法律知識，但教師非修讀法律出身，教授國安教育有心理壓力，「驚教錯書」 ，冀當局可加強相關師訓及教材。

教聯會到主席鄧飛認為，國安教育涉及法律知識，但教師非修讀法律出身，教授國安教育時有心理壓力。（盧翊銘攝）

2、3年後應檢討成效

鳳溪第一小學校長朱偉林則稱，小學生對法例認知有困難，認為國安教育除滲入校本課程，以生活例子解說，也可透過學習活動及環境佈置，令學生更易體會及理解。

教育局局長楊潤雄昨日稱，不排除將國民教育獨立成科。邱少雄及鄧飛均認為，國安教育已滲透各科，可待兩至三年檢討成效再決定。鄧又指，2012年反國教事件無影響學校推國民教育，社會各界亦應努力為國教「去污名化」。

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊表示，建議教育局在中小學增設中層主任職位，專責統籌校內國安教育推行。（盧翊銘攝）

建議增中層主任職位專責推行

至於國安教育師訓方面，調查指，有66%受訪中小幼認為，教育局為教師在《國家安全教育》的專業發展不足夠，期望教育局加強舉辦專題研討會、訓練或工作坊及安排教師到內地考察，加強姊妹學校聯繫。有93%學校希望政府提供教材，協助推行國安教育。

善德基金會常務副主席、家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊表示，建議教育局在中小學增設中層主任職位，專責統籌校內國安教育推行，帶領及協調跨學科合作。他續指，當局應增加相關師訓講座名額，令更多校董及教師能夠參與，以及提供更多適切的教材，支援教師教學工作。

4月15日，教育局局長楊潤雄（後排右二）出席聖公會聖雅各小學的早會，並與同學一起觀看升掛國旗（政府新聞處圖片）

教育局發言人表示，調查結果顯示，絕大部辦學團體/校董會及學校管理層表示對推行國家安全教育要求的理解程度相當清楚，亦有超過一半學校已做好準備，相信隨着課程框架、學與教資源、教師培訓和不同的學生活動逐步發展及推出之下，國家安全教育可以循序漸進，按照原訂的推行時間表，在2022/23學年在學校全面落實，並持續優化。教育局會參考有關報告，以了解受訪學校的意見。

發言人指出，國家安全教育與國民教育不可分割，國家安全教育並非只限於認識《香港國安法》的條文內容，亦包括讓學生認識國家安全的不同領域，讓學生從小有機會循序漸進地對國家歷史、文化、《憲法》和《基本法》，建議在學校推行國安教育的模式是建基於現有國民教育、《憲法》和《基本法》教育的模式，在課堂內外加強不同科目的統籌，同時輔以全方位學習活動，讓學生全面認識國情，培養國家觀念，並正確理解《憲法》和《基本法》共同構成的憲制秩序，以及作為國民的角色和義務等重要概念。