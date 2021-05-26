國安教育｜教育局建議中史科辦抗日歌曲欣賞會　了解抵抗外侮情況

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-26 20:47

國安教育正逐步滲入中小學各科課程，教育局今日再公布多四科相關課程框架，包括中國歷史科、歷史科、生活與社會科及經濟科。 中史科課程指引提到，透過晚清列強入侵中國的歷程，如鴉片戰爭、英法聯軍之役等，以了解政治安全是國家安全的根本；而抗日戰爭史成國安教育材料，指引稱讓學生藉此明白到內地與香港「一衣帶水、共為唇齒」的關係，又建議可舉辦跨學科活動，例如與音樂科合作，舉辦「抗日歌曲欣賞會」。

教育局今日再公布多四科的國家安全教育課程框架，包括中國歷史科、歷史科、生活與社會科及經濟科。（資料圖片）

鴉片戰爭、英法聯軍之役 了解政治安全

教育局今日再公布多四科的國家安全教育課程框架，包括中國歷史科、歷史科、生活與社會科及經濟科。當中，中國歷史科及歷史科的教學重點均提到，透過認識近代以來中國面對列強入侵，建立獨立自主國家的經歷；以致英國佔領香港，及後國家克服困難，恢復對本港行使主權的「奮進歷程」，去培養學生國民意識及建立整全的國家觀念。

高中中史科指引提到，從研習鴉片戰爭、英法聯軍之役、中日甲午戰爭、八國聯軍之役等，去理解侵略行為如何威脅國家政權、主權、統一和領土完整，從歷史維度了解政治安全是國家安全的根本。

教育局自二月起已公布國安教育課程框架，連同今次公布的4科，一共有15科相課框已公布。（資料圖片)

初中中史科要令學生明白國家與香港「共為唇齒」

初中中史科方面，可透過抗日戰爭爆發及香港淪陷的概況，讓學生明白到國家與本港「一衣帶水、共為唇齒」的關係，並從民族、國家被侵凌的危難中明白國家安全對人民福址的重要性。

針對抗日戰爭課題，當局建議，高中中史可與音樂科合作，舉辦「抗日歌曲欣賞會」，了解國民同心抵抗外侮的情形；或與視覺藝術合作，舉辦「抗日海報創作比賽」，並與當時的藝術作品比較，認識文宣對國防的作用。

本港殖民歷史亦成國安教育材料。初中歷史科指引提及，認識英國在香港的管治措施，包括讓學生了解港港督擁有極大權力，政府高層官員亦全由英人出任、華人受到不平等對待等。

全港中小學將於2022/23年起全面落實國安教育。（資料圖片）

初中生社科教國安法無損香港居民權利和自由

初中生活與社會科方面，框架列明要簡介《香港國安法》的四類危害國家安全的犯罪行為，亦要明白《香港國安法》無損香港居民的權利和自由；以及明白國家安全屬中央事權，根據《憲法》和《基本法》，中央有權直接處理香港維護國家安全的事務，以及香港特別行政區仍然有憲制責任就《基本法》第23條立法。

高中經濟科課程框架指引則提及，讓學生以「亞洲金融風暴」為主題進行專題研習，明白維護經濟安全對經濟發展和國計民生的重要性，並認識到香港與國家相互依存，國家對維護香港繁榮安定的重視和支持，香港也有責任維護國家的經濟安全。

四科的課程框架都建議安排到內地考察交流活動，例如如到粵港澳大灣區考察，參觀創新科技企；參觀內地的虎門砲台、林則徐銷煙池及相關博物館，認識英軍侵華的經過及當時國防弊病等。

教育局自2月起已公布國安教育課程框架，連同今次公布的4科，一共有15科相課框已公布。當局早前指，全港中小學將於2022/23年起全面落實國安教育。