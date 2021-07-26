東京奧運｜劍神張家朗挫敗上屆冠軍　25年來港首奪金牌

港隊劍擊在東京奧運再一次寫下港隊歷史佳續！香港男子花劍代表張家朗今（26日）下午在8強以15:14險勝俄羅斯奧委會劍手，令港隊歷史性在晉身劍擊項目4強。張家朗傍晚6時20分與捷克劍手對壘，力爭入決賽，以15:10再下一城，歷史性晉身決賽「坐銀望金」。於晚上8時10分展開金牌戰，擊敗上屆冠軍、意大利選手加羅索（Daniele GAROZZO），摘下回歸以來第一面金牌，是繼1996年「風后」李麗珊奪金後，香港歷來第二面奧運金牌。

「劍壇一哥」在東京擂台鬥得如火如荼之際，本港市民亦聚集在各大商場觀看賽事直播，為這位「獎牌希望」打氣。



張家朗學業運動兼顧 出外備戰不忘做功課 老師讚為人不容易放棄

東京奧運｜張家朗殺入決賽 市民歡呼拍掌：對疫情下香港有鼓勵

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一日內連闖兩關、躋身決賽的張家朗，晚上8時10分對戰上屆奧運金牌得主、意大利的加羅索（Daniele GAROZZO），坐銀望金。在觀塘apm商場，各層有都有大批市民圍觀。

倘若張家朗奪金，將會是港隊相隔25年、即1996年阿特蘭大奧運李麗珊在滑浪風帆項目奪得杳港第一金後的第二面金牌。倘他登頂失敗，亦會是港隊相隔17年、即2004雅典奧運「乒乓孖寶」李靜、高禮澤奪銀後，為港隊取得歷史性第二面銀牌。

香港劍神張家朗在7月26日摘下回歸以來首面奧運金牌，在apm商場的觀戰市民一同歡呼，一名男子更開香檳慶祝。（張浩維攝）

開戰首8分鐘，現場觀眾當張家朗後來居上反超前至6:5時，已拍手至少5次，不時有人高呼加油。當到10:5時，不少人激動拍手高呼。到13:9時，現場有人高呼「Ｗe are Hong Kong」。在開後18分鐘，張家朗以15:11挫敗加羅索，香港選手25年來首奪金，更是回歸以來首面奧運金牌。

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7月26日晚，數以百計市民到商場觀看張家朗比賽直播打氣



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張家朗殺入4強一刻：

八強開局曾落後6分 調整戰術後反勝

「劍壇一哥」張家朗下午與俄羅斯奧委會劍手保路達捷夫（Kirill BORODACHEV）爭奪4強席位，同樣是左手將保路達捷夫甫開局便拉開比數，一度落後6分，張家朗及後調整戰術，放慢速度、咬緊牙關力追，但保路達捷夫手風甚順，再次拋離至14:9，勝利僅一分之遙。

不過，張家朗未有放棄，沉着氣追成平手後，在決勝負的最後一劍以擊打進攻得分，一口氣連追6劍，最終「逆轉勝」，歷史性躋身4強，寫下本港劍壇歷史，在傍晚6時20分與捷克劍手對壘，力爭入決賽，有機會爭取本港在今屆奧運首面獎牌。

【張家朗殺入4強】

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四強對戰捷克劍手一度被追平

張家朗下午6時20分與捷克的27歲劍手祖賓尼治（Alexander CHOUPENITCH）對戰，他今仗以一創搶攻先開紀錄，他以「大心臟」反勝對手後，信心大增、出手決定更加肯定，連取3劍後，一度領先至7：2，祖賓尼治其後反撲、連追5分扳和。

張家朗未有怯場，先以一劍簡單的進攻單燈「止血」，再以兩劍擅長的搶攻拉開比數，並以13：9的優勢進入第二節，他穩住勝局，以15：10勇挫對手晉級決賽，將於晚上8時10分與上屆金牌得主、意大利的加羅索爭金牌，開創本港劍擊史上首面奧運獎牌，亦篤定取得本港今屆奧運的第一面獎牌。

【張家朗首度殺入8強】