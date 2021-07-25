東京奧運｜奧運同樂日最後一天　市民為中國、香港隊打氣

由港協暨奧委會成立的香港奧林匹克之友，於7月23日至25日一連三天於西九藝術公園舉辦「香港隊加油！」活動。有市民特地趁假日與子女到場觀看直播比賽，為中國、香港隊加油，也有人表示有留意近日港隊比賽，對運動員八強止步感到可惜，稱：「唔緊要啦，盡力就好！」



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市民可於現場奧運同樂日現場觀看賽事直播、參與運動攤位遊戲，感受奧運氣氛。 今日（25日）是同樂日最後一天，不少家長紛紛趁假日帶同小朋友來到西九藝術公園感受奧運氣氛。記者早上11時到場視察，現場有約30餘人正觀看賽事直播，也有不少人於運動遊戲、攀石牆等攤位排隊輪候。

市民撐港隊：加油！支持佢哋

唐先生因女兒有份參與籌備攤位，順便到場觀看賽事。他對羽毛球賽事尤其有興趣，形容羽毛球賽「緊張啲，刺激啲，節奏好快」。當時現場正直播羽毛球混合雙打賽事，由香港隊對陣國家隊，唐先生表示會同時為中國及香港隊成員加油打氣。他又鼓勵港隊成員，稱：「加油！支持佢哋。」而今年8歲的唐小朋友亦受到奧運氣氛感染，指「有想做多啲運動」。

市民盼港隊劍擊團體賽奪佳績：最緊要贏

羅太太帶同今年13歲的羅小朋友到場，羅小朋友表示有留意港隊近日表現，昨日也有收看女子重劍個人賽，對港隊代表止步八強感到可惜，稱：「表現ok嘅，但係輸咗吖嘛，唔緊要啦，盡力就好。」

梁先生同樣趁假期帶同2個兒子前來觀看賽事。11歲的梁小朋友表示會支持香港隊，稱：「我自己係香港人。」而他平時也有參與劍擊運動，故亦有留意昨日的劍擊賽事。他坦言對結果感到失望，稱「無乜心情」，現期望港隊能於劍擊團體賽中奪得佳績，「最緊要贏」。