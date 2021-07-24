東京奧運｜江旻憓八強止步　前教練嘆可惜：落後時心急影響表現

香港重劍一姐江旻憓今天（24日）「殺入」奧運女子重劍個人賽八強比賽，創下香港劍擊隊歷來在奧運的最佳成績。但她不敵19歲的俄羅斯小將，無緣再晉級。





曾經指導江旻憓接近12年的教練陳偉勁今午亦有在港睇直播，他表示，江旻憓今天連賽三場，首兩場表現非常好，技術穩定，「速度、時機捉得好好」，可惜八強賽時，於連續落後數分後，料她「心急」、緊張，不夠冷靜，影響到發揮，加上對手攻擊力強，最終未能追回分數。他認為江旻憓已盡力，有很大進步，勉勵她繼續努力。



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今年27歲的江旻憓，在10歲至22歲期間，均接受陳偉勁的指導，這名恩師今天亦全程透過直播觀看江旻憓一連三場的比賽，他下午接受《香港01》訪問，直言心情仍未平復，替江旻憓感到可惜。他解釋，江旻憓在32強賽事中表現輕鬆，體現到訓練效果，「速度、時機捉得好好」；而在16強賽事中狀態大勇，「做得非常足，我無咩挑剔」。

陳偉勁感嘆，八強賽中江旻憓在落後數分時，有些心急，「唔知點處理」，加上對手攻擊力強，具針對性，「我都未見到對手防過佢一劍，（對手）都係保持距離，等佢出嚟打對攻。」他認為江旻憓已盡全力，可算是「交足功課」，又稱見到她有很大進步，才能由上屆16強止步，再晉一級至八強，創下紀錄。

江旻憓不敵俄羅斯小將，8強結束女重個人賽。（楊宇翹攝）

江旻憓曾受到膝傷困擾，陳偉勁坦言，她在經歷重大傷患後，仍能迅速回復狀態，開朗地享受比賽，很不容易。他又稱讚江旻憓在首兩場賽事中技術穩定，令他感驚喜，「（她的）腳好放鬆咁移動，以前相對無咁嘅移動。佢以前又少打防守，而家多咗，我諗係佢秘密練兵嘅其中一樣喇！」

他勉勵江旻憓繼續努力，認為只要喜歡劍撃，做運動員是不會停下來，「加油，繼續打，繼續努力！」

曾經指導江旻憓接近12年的教練陳偉勁認為江旻憓已盡力，有很大進步，勉勵她繼續努力。 （鄭翠碧攝）

對於港隊在團體賽有無奪獎希望，陳偉勁稱港隊算是新力軍，但任何競技運動都有機會勝出，只要大家保持好的心態，享受比賽，就會有希望。

江旻憓在八強賽對戰年僅19歲的俄羅斯小將梅塔莎伊娃（Aizanat MURTAZAEVA），最終以10:15，不敵對方，八強止步。