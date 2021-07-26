東京奧運直擊｜張家朗驚天大逆轉　連取6分殺入4強力爭獎牌

香港劍擊隊再創歷史！男子花劍代表張家朗大炒意大利的世界一哥勇闖8強後，與俄羅斯劍手保路達捷夫爭奪準決賽席位，他先落後3：9，之後以再9：14大幅落後的絕境下，連取6分反勝俄羅斯劍手，殺入4強再創歷史，今日黃昏力爭獎牌。

01體育記者 楊宇翹、高詩琦 東京直擊



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張家朗以15：3大勝意大利名將科高尼（Alessio Foconi）殺入東京奧運男子花劍個人賽8強，創下男子劍擊隊史上最佳的成績，及後與俄羅斯劍手保路達捷夫（Kirill BORODACHEV）爭奪4強席位。

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男子花劍張家朗先挫法國劍手 蔡俊彥反勝齊晉16強

張家朗大炒意大利世界一哥，勇闖奧運男花個人賽8強。（高詩琦攝）

年僅21歲的保路達捷夫，與張家朗同樣是左手將，這名俄羅斯劍手打法十分主動，加上進攻時機準確，使張家朗吃盡苦頭，一度落後3：9。張家朗及後稍為調整戰術，放慢速度試圖攻擊對手一路力追，但保路達捷夫手順甚順，一度拋離家朗至14：9，離勝利只差一分。



陷入絕境的家朗未有放棄，先連取4劍，力追至13：14完成第一節。次節他憑防守還擊再取一劍，追成14：14平手，令比賽進入高潮。決勝負的最後一劍，家朗以擊打進攻得分，一口氣連追6劍，驚天大逆轉一劍奠勝，歷史性闖入4強，距離獎牌只差最後一步。

張家朗殺入4強一刻：

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