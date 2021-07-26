新冠肺炎｜港大揭噴劑抗癌藥有效「落肺」　療效等同瑞德西韋

新冠肺炎藥物有突破，香港大學醫學院早前發現，一款抗癌藥他米巴羅汀（tamibarotene）有效抗病毒，但口服藥物難以到達肺部，團隊於是改為噴劑吸入，發現噴劑在肺部藥物含量較口服方式多8倍，而且療效跟醫治新冠肺炎的藥物瑞德西韋一樣。



掃描電子顯微鏡放大5,000倍的他米巴羅汀可吸入式乾粉製劑。（港大醫學院提供）

港大醫學院早前已發現，治療白血病的藥物他米巴羅汀能夠壓抑新冠病毒、中東呼吸綜合症病毒及流感病毒，不過口服形式藥物難以「落肺」，難以發揮其抗病毒能力，除非服用高劑量，但可能會令藥物毒性蔓延全身，藥理及藥劑學系及微生物學系團隊改以噴劑研究。

團隊率先為六至八隻倉鼠作噴劑治療，港大醫學院藥理及藥劑學系副教授林嘉穎解釋，倉鼠感染新冠病毒後便要在指定實驗室研究，難以再做噴劑治療，因此今次會先為倉鼠做噴劑治療，才再令倉鼠感染。她指出，團隊為倉鼠做噴劑治療後，同日便為倉鼠攻毒，第四日後發現肺部病毒含量大跌九成，跟瑞德西韋的療效相若，而噴劑在肺部的含量亦較口服多8倍。

噴霧冷凍乾燥技術中「噴霧冷凍」步驟的實驗裝置圖。藥液經由噴嘴噴出形成小液滴，繼而迅速被液氮（載於白色發泡膠容器中）冷凍。（港大醫學院提供）

團隊為倉鼠提供噴劑治療後才攻毒，仍然有效令肺部病毒量大跌，是否代表有關藥物有預防功效？林嘉穎稱不一定，「唔知藥效可以維持幾耐，唔係真係預防到，例如喺醫院工作嘅人，被確診者直接打乞嚏，就可以用住先（預防），平時就唔係咁用。」

她指仍然有待進一步研究，預計需時一至兩年，相信小朋友及肺功能較差的人士，不適合噴劑治療，又提到今次採用新的氮技術冷凍乾燥法，估計暫時未能量產藥物。