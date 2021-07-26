新冠肺炎．7.26｜今日零確診　7日內第2次　連續49日無本地個案

本港疫情轉趨平穩，衞生防護中心周一（26日）公布，沒有新增確診個案，是過去七日內第二次。

截至昨（25日）晚上，本港累計已打至少一針的人數衝破300萬大關，打齊兩針則有223萬人。香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，目前社區確診清零，但情況仍不穩定，必須提高疫苗接種率至逾9成，始有條件進一步放寬社交距離措施。至昨日接種疫僅達44.6%，新增預約人數少於22,000人，為近兩個月新低。



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強制檢測｜鰂魚涌公園太古城中心上榜 確診沙特姊弟再唧出新行蹤

【23:57】本港今（26日）新增兩個地方被列入強制檢測公告，包括鰂魚涌公園一期和太古城中心，分別是上周六（17日）和本周日（18日）曾有變種病毒確診者到訪。上周確診、從沙特阿拉伯抵港的兩姊弟便是居於太古城唐宮閣，並曾多次違反豁免酒店檢疫令「偷走」到太古城中心逛街，今日新上榜的兩個同區地點相信與二人有關。



根據過去一周的確診者行蹤名單，兩人已多次「擠牙膏式」報行蹤，令太古城中心、鰂魚涌華蘭中心等在他們確診多日後才納入強制檢測。

新冠疫苗｜周一6.6萬人打針 2.6萬人預約 連續4日少於3萬人

【22:30】本港今日（26日）共約6.6萬人接種新冠疫苗，累計有45.1%年齡12歲或以上居民接種首針疫苗；預約打針人數有近2.6萬人預約，比昨日多約4,500人，但已連續4日少於3萬人預。



昨（25日）共有10宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部情況穩定，情況穩定，其中六人已經出院、三人留院觀察、一人不遵從醫生勸告自行出院。

掃描電子顯微鏡放大5,000倍的他米巴羅汀可吸入式乾粉製劑。（港大醫學院提供）

新冠肺炎｜港大揭噴劑抗癌藥有效「落肺」 療效等同瑞德西韋

【21:46】新冠肺炎藥物有突破，香港大學醫學院早前發現，一款抗癌藥他米巴羅汀（tamibarotene）有效抗病毒，但口服藥物難以到達肺部，團隊於是改為噴劑吸入，發現噴劑在肺部藥物含量較口服方式多8倍，而且療效跟醫治新冠肺炎的藥物瑞德西韋一樣。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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【15:08】醫院管理局表示，截至今日上午九時，過去24小時共有3名確診病人出院，現時共有30名確診病人分別於九間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人（個案編號：11971）情況危殆，一人情況嚴重，其餘28人情況穩定。

新冠肺炎｜今無新增個案 連續49日本地零確診 初步確診少於5宗

【14:15】衞生防護中心表示，本港今日沒有新增確診個案，累計個案仍是11,979宗。本港已連續49日沒有本地個案。

【14:00】本港新冠肺炎疫苗接種計劃展開5個月，周日（25日）公布不足2.2萬人預約打針，數字創個半月以來新低。港大公共衛生學院教授高本恩認為，打針可以抽獎的計劃效力正下降，以目前接種率推斷，8月底前難以達到七成人口接種。

而呼吸系統專科醫生梁子超稱，本港30歲以下和60歲以上人口接種不理想，導致整體預約人數出現「樽頸位」，建議政府針對年輕人和長者，展開大型疫苗接種推廣計劃。

新冠疫苗｜預約人數減 專家料抽獎成效降 下月底難達七成接種率

港大公共衛生學院教授高本恩。（資料圖片／歐嘉樂攝）

【13:00】消息指，本港今日無新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

新冠疫苗｜推長者即日籌需加文職人手 營運商倡商廈設接種中心

【09:14】新冠疫苗接種計劃推出151日，接種比率逾4成，距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗只餘37日。營運將軍澳體育館社區疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡於港台《千鿋年代》中表示，已就延長接種中心運作與政府初步接觸，認為市民若「用腳投贊成票」接種踴躍，對政府延長接種中心營運期限感樂觀，但由於有機會要交回體育館場地，故初步倡議在商廈內設接種中心，暫未獲政府回應。

另外，政府擬推「長者即日籌」，預計每日有200個限額予70歲或以上長者。梁表示，歡迎政府做法，認為對接種中心運作影響不大，但或有需要增加文職人員向長者解說接種疫苗的內容；病人政策連線主席林志釉則指即日籌限額應有彈性，「唔通第201個（長者）嚟到就叫佢返屋企？」

昨日總覽：新冠肺炎．7.25｜增3宗輸入個案 累計10抵港人士曾打疫苗仍染疫

新增3宗輸入個案涉2男船員 已打兩針疫苗女患者抵港前曾歐遊四國

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