浸大要求必修國安教育　學生會憂校方試水溫　其他計劃陸續有來

香港浸會大學校長衞炳江昨日（26日）透露，會要求新入學本科生畢業前完成國安教育必修課程。浸大學生會署理會長方仲賢今日（27日）在港台節目《千禧年代》表示，從校方了解到有關課程會以講座或工作坊形式進行，內容非必定與國家安全有關，但他憂慮今次校方是在「試水溫」，相關的其他日程未來或陸續有來。



方仲賢表示，向校方了解後，得悉必修的國安課程為聯通課程，學生需要完成與8個聯通課程中的講座或活動才可畢業。他說，國安課程以講座或工作坊形式進行，內容涉及資訊安全、數據安全等，非必定與國安有關，但憂慮做法是「試水溫」，「嚟緊日程陸續有嚟」。

方仲賢質疑校方表示不希望將政治放入校園，卻把與國安法相關的國安教育列為畢業要求，「放入去就唔係政治化?」他亦認為，若課程只涉環境及網絡安全等內容，其他科目都有類似內容，「標奇立異」地稱為國安教育令人匪夷所思。

對於浸大校方昨日表明不會再代學生會收取會費，但稱不是割席。方仲賢反駁，大學中不同組織都有重要地位，彼此共存，理應合作，學生會沒有人手及能力收足全校學費，校方協助很正常，而非推卸責任。