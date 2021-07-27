大埔九巴19死案　司機不滿終身停牌求上訴　法庭即時駁回

大埔公路三年前發生九巴翻車意外，導致19人死和逾60人受傷。涉事九巴車長去年承認誤殺及危險駕駛導致他人身體嚴重傷害共38罪，遭判監14年和終身停牌。他就停牌令提上訴，今（27日）申請上訴許可，強調他是奉公守法的良好市民，案發時只是錯判情況，並非報復遭乘客責罵，才想方法令巴士翻側。上訴庭法官麥機智聽取陳詞後，即時駁回其申請。



自稱奉公守法良好市民

上訴人陳浩明，今未有律師代表，他親自陳詞稱案發時錯判情況，用了不當速度令巴士翻側，並非為了報復令巴士翻側。

陳又強調他是一名奉公守法的良好市民，由取得駕駛執照至案發的12年，僅有一項不小心駕駛的紀綠，被判罰款。他在本案被判囚14年，已有足夠阻嚇力，提醒他日後駕駛更謹慎。

控方認為終身停牌非過重

律政司的代表則回應指，本案案情嚴重。案發前有乘客著陳不要開車太快，車上警報器亦鳴響，惟陳的危駕持續一段時間。案中共有67名乘客受傷，其中19人重傷，亦有19人喪命。控方認為終身停牌並非過重。

官稱公眾不接納同類事再發生

法官指，停牌令是考慮被告對其他道路使用者構成的風險。法官指，雖然乘客作出警告，車上警報器亦鳴響，惟陳駕駛的巴士仍高速行駛，終引致事件。法官指，公眾並不接納同類事件再次發生，並決定駁回陳的申請。

案件編號：CACC109/2020

2018年2月大埔九巴翻車意外的情況。(詳看下圖)