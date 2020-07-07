大埔公路翻九巴｜倖存者身心創傷未痊癒　聞判刑釋懷﹕告一段落

大埔公路前年發生九巴翻側車禍，釀19死66人傷，肇事九巴車長今日（7日）被判囚14年及終身停牌。有車禍倖存者坦言，兩年過去，車禍造成的傷患仍未康復，亦未能走出車禍陰霾，乘坐巴士會感到恐懼。對於九巴車長判囚，有倖存者感釋懷，認為事件總算告一段落；亦有倖存者冀盼車長日後重投社會，能夠好好做人。 記者重返事發現場，巴士站的擴闊工程已完成，並加設「白鴿籠」及降低車速限制至時速50公里。附近村民表示，巴士車速有改善，入彎時會收油，惟仍有重型車輛無視快相機，高速過彎，險象環生。

回顧2018年大埔翻九巴釀19死車禍：

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肇事九巴車長在高等法院承認19項誤殺罪，和19項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，合共38罪。法官判刑時指被告自私，未理會乘客安全，判他入獄14年及終身停牌。

2018年2月10日傍晚，當時72歲的男傷者陳國祥（陳伯）登上九巴872線雙層巴士回家，未料到竟坐上「亡命巴士」。車禍一刻車廂內如人間煉獄，多名傷者浴血待救，有人被車窗壓下半身。事隔兩年半，陳伯對乘搭巴士的恐懼感沒有消除，「我好耐無坐巴士，根本唔敢坐！」，每當巴士搖晃會令他回想起車禍慘況，車禍後陳伯主要留家休息，即使外出亦避免坐巴士。

陳伯續指，車禍導致他頭、頸受傷，至今頸部神經線仍隱隱作痛，「我不時後頸會痛，有時仲會痛到上腦，眼都會好痛。」他目前仍未得到賠償，每次外出看私家醫生均需自費。對於涉事的九巴車長判刑，陳伯認為事件涉及人為疏忽，奪去多條無辜性命，「一子錯，滿盤皆落索，希望佢（九巴車長）重投社會後，之後可以好好做人。」

另一名九巴車禍傷者Anthony（化名）表示，得悉涉事九巴車長判囚14年，令他得以釋懷，認為事件總算告一段落。事隔兩年，其健康及精神狀況頗差，反應大不如前，對工作有一定影響。

2020年7月7日，車禍發生了兩年後，現場路面情況﹕

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記者重回大埔公路馬料水段近大埔尾村的事發巴士站，該處已完成擴闊巴士站工程，並在行車線及巴士站之間加設路壆欄杆，當巴士要駛入站頭時，需要提前減慢車速。該路段的車速限制由每小時70公里，改為50公里，並裝設俗稱「白鴿籠」的偵測車速攝影機。

大埔尾村村民李小姐表示，巴士司機應負責車上乘客的安全，意外奪去多條性命，認為判監14年合理，還死者公道。她又指，政府安裝「白鴿籠」等措施，巴士車速有改善，但重型車輛如泥頭車的車速未見減慢，「向呢度等車個時，成日要留意泥頭車會唔會衝埋嚟。」她認為駕駛人士未有吸取教訓，擔心車輛會受控。

另一名村民顏小姐亦認為判刑合理，指意外因司機駕駛態度欠佳及疏忽引致，他得到應得的懲罰。她又指，事發前上址車速必定會超出70公里，車輛落斜不減速，駛過出事彎位時甚危險。其後加設快相機，車輛駛經上址時車速減慢，巴士入彎會收掣，「但過咗快相個位，有啲車都會加速，都危險，但整體嚟講都改善咗」。

2018年2月11日，意外發生後翌日的路面情況﹕