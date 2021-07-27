「瞧潮香港60+」文化展覽　展出梅艷芳、張國榮經典舞台戰衣

香港文化博物館舉辦「瞧潮香港60+」常設展覽，回顧二戰後至2000年初期的香港流行音樂、電影、電視和電台廣播節目等的發展，闡述香港流行文化演變，展區的展品豐富，包括已故藝人梅艷芳及張國榮在演唱會曾穿的經典服飾、亦有本地樂隊Beyond成員黃家駒的第一支木結他等，市民可於明天(28日)起，於文化博物館日常開放時間免費入場參觀。



香港文化博物館設立「瞧潮香港60+」常設展覽，展出過千件流行文化展品。（馬煒傑攝）

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香港文化博物館設立「瞧潮香港60+」常設展覽，展出過千件具歷史價值的流行文化展品，例如當年的唱片、電影海報、手稿等，展示流行音樂、電影、電視和電台廣播節目的發展。

展出梅艷芳及張國榮經典舞台戰衣

展品當中包括了多位著名歌手在演唱會舞台上的戰衣，例如已故歌手梅艷芳於《梅艷芳經典金曲演唱會2003》中所穿的舞台服飾，當中包括了由劉培基設計，於開場時所穿的西式紅金裙掛及演唱最後一首歌曲時所穿的謝幕嫁衣，當時兩件服裝的設計理念都為了讓梅艷芳完成嫁給音樂、嫁給舞台的心願，戰衣亦陪同她完成最後一場演唱會。

另外，亦展出了兩件已故歌手張國榮於演唱會2000年《熱。情演》中所穿的舞台服飾，包括由法國時裝大師Jean Paul Gaultier所設計的金屬色西裝及血紅色絲絨拖尾大衣，當時配上張國榮的皮褲和長髮，化身成狂放不羈的魔王，以配合演唱會主題「從天使到魔鬼」。

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Beyond主音黃家駒第一支結他 曾編寫早期歌曲

除了舞台服飾外，亦會展出由Beyond樂隊已故歌手黃家駒的弟弟家強所捐出，家駒的第一支木結他，當年家駒辛苦儲蓄購入以追逐音樂夢，不少Beyond的早年作品亦是以這一支木結他創作。後來家強亦愛上結他，家駒便以半價轉讓，以勉勵弟弟世上沒有不勞而獲的東西，要在音樂路上更努力追尋理想。

香港文化博物館總館長盧秀麗指出，希望透過展覽將香港不同文化帶給觀眾，形容每一件展品都代表「身邊人發生嘅人和事，是他也是你和我」，每個人可以找到屬於自己時代的「潮物」。

香港文化博物館的開放時間為星期一至六早上10時至下午6時，周日及公眾假期為早上10時至下午7時，逢周二休館。