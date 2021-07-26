鄧炳強批有人誤導公眾　燃燒仇恨情緒　嚴打「軟對抗」方式滲港獨

保安局局長鄧炳強日前接受《鳳凰衛視》訪問，批評有人稱「七一」刺警案並非「恐怖活動」，是刻意誤導公眾，「目的只有一個，就是希望想進行這些活動的人繼續燃燒這種被激化的情緒，從而進一步危害國家安全」。

鄧炳強指，留意到仍有「港獨」思想透過媒體、文化藝術等「軟對抗」方式滲透，當局必定嚴厲打擊。



稱首要工作仍是確保維護國家安全

鄧炳強在專訪談及刺警案，再次強烈譴責有人「美化」及「英雄化」暴力行為，「甚至辯稱只有針對平民的才叫恐襲」，「無論目的和對象是誰，是平民百姓也好，或者針對公職人員都好，都是恐怖主義。只不過有些人希望煽動更多人出來襲擊政府，襲擊公職人員，所以他們告訴大家，這些不算犯法，不是恐怖主義，這些全部都是想美化及淡化這些恐怖行為。」

鄧炳強稱，留意到仍有「港獨」思想透過媒體、文化藝術等「軟對抗」方式滲透，當局必定嚴厲打擊，「『軟對抗』的方法看似沒什麼，實質是荼毒你的思想。通過電影或一些展覽等等，希望滲透一些危害國家安全的活動，刻意煽動對政府的仇恨，這些也是我們要預防的『軟對抗』的情況。」

鄧炳強在訪問中稱，當前「本土恐怖主義」威脅和風險情況可控，但不能掉以輕心，過去幾年所發生的事，反映香港一些年輕人守法意識薄弱，強調特區政府未來會繼續在教育及宣傳方面加強工作。

上任保安局局長後，鄧炳強指其首要工作仍是確保維護國家安全，他透露，警方國安處去年11月開設的國安處舉報熱線，至今已收到超過10萬個舉報。