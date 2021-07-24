林鄭月娥及鄧炳強參觀警務處「同心同行」展覽　寫打氣卡表支持

警務處專題展覽「同心同行」本周四（22日）起一連四日舉行，特首林鄭月娥及保安局局長鄧炳強今日（24日）先後前往參觀。林鄭月娥聆聽講解人員介紹，並寫了兩張打氣卡放入收集箱；鄧炳強則成入場人士的「集郵」對象，大人及兒童都趁機會與他合照。



周日朝9晚11免費開放參觀

「同心同行」展覽設於香港文化中心大堂，明日（25日）為最後一日，有興趣市民可於上午9時至晚上11時前往參觀，免費入場。警方指是次展覽是希望社會能夠放下分歧，不再被失實訊息影響，同心攜手建設香港。

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剛由警務處處長躍升至保安局局長的鄧炳強，今早前往參觀，他在講解人員帶領下，逐一觀看各個展板，又駐足觀看市民寫給警方的感謝信及支持信；他並寫了打氣卡放入收集箱，又與入場的大人及兒童合照，更特別與合照的入場人士一同展示心心手勢。

特首林鄭月娥則於晚上到來參觀，她同樣也逐一觀看展板，並寫了兩張打氣卡放入收集箱。

保安局局長鄧炳強今早到警務處「同心同行」展覽，與入場人士合照，更特別一同展示心心手勢。（警務處提供圖片）

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設3主題展區 盼市民「認清事實」再沉澱思考

「同心同行」展覽共分為3個主題展區：參觀者可透過「認清事實」主題展板的專題影片及視覺壁畫，體會到認清事實的重要性；「光影隧道」則展現香港過去兩年經歷的挑戰，為市民帶來沉澱和思考的空間；在「警察和市民心聲」的展區，會設有展板，展示警務人員分享他們在大型行動期間的遭遇和感受，以及市民寫給警隊的感謝信，讓公眾從另一角度認識警察人性化的一面。

展覽設有不同的互動體驗，包括與警察特別部隊隊員見面及合照、兒童小型警車乘坐體驗和警員打氣專區，以進一步增進警察與市民的溝通。警務處處長蕭澤頤周四在開幕典禮上致辭時強調，警隊的初心從未改變，會以「忠誠勇毅」的精神，致力保障市民的生命安全，維護法紀。