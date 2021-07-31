消費券｜金行設八達通機搶客　金銀貿易場張德熙：買金回報勝通脹

第一期的電子消費券將今日（8月1日）起開始派發，於7月17日前成功登記的市民，將可以使用首2,000元購物。這個為「拯救」零售業的計劃，令本身依靠遊客珠寶業亦想「分一杯羹」，紛紛安裝八達通的讀卡機及其餘兩間平台的收款機，讓市民以消費券買金。

以現金券購買足金保值真的「有着數」？金銀業貿易場理事長張德熙表示，8月底金價為約19800元一兩，市場預測有上升空間，買金「有得諗」，「當然2000蚊買唔到幾多，但儲起兩三人一於過的5000蚊，都可以買金粒，賺錢一定高過通脹。」



第一期的電子消費券將於周日（8月1日）陸續派發，有人想到購入黃金保值，而有連鎖金行為加入入消費券戰團。（梁煥敏攝）

疫情下，去年零售業重挫，當中高額消費如珠寶金行亦為「重災區」。以往市民使用八達通用作日常交通、食飯或日用品開支，甚少用作購買大額商品，消費券發放前夕，市面上最少三間連鎖珠寶金行因想盡全力「分一杯羹」趕上安裝八達通感應機，市民可以用作「買金器」、珠寶保值。

周生生珠寶金行的職員表示，只要顯示由港府發訊的已登記申消費券訊息，將獲得500元購物現金券一張，但只可用作購買部分金飾產品。（梁煥敏攝）

以現金券購買足金保值真的「有着數」？金銀業貿易場理事長張德熙表示，現時的足金金價約為19800元一兩，但由於美國聯儲局維持利率和量化寬鬆規模不變，金價理應有上升空間，「今年價位應該要超過2萬元，而家仲係低位，用消費券買金係聰明做法。」

張德熙表示，金價會受幾個方面原因有所影響，若美國加息，市場會作出資本調整，黃金價格仍有上升空間、另外，若市場維持量化寬鬆規模，即代表不加息，市場穩定下黃金價亦有機會上升，因此，若市民想買金保值的確「有得諗」，「當然2000蚊買唔到幾多，但儲起兩三人，超過5000蚊，都可以買金粒，賺錢一定多過通漲。」

本身依靠遊客珠寶業亦想「分一杯羹」，安裝以往用作小額消費的八達通的讀卡感應機，有不少金行更可以接受全部四個支付平台付款，讓消費者購買足金保值。（梁煥敏攝）

張提議，若有市民選擇以消費券買入足金，可以保留一年多作保值，作為短期投資，「唔想就咁食一兩餐就無晒，買少少都可以，2021至2022年金價都有上升空間，上到2萬幾就差不多。」

金銀業貿易場理事長張德熙（中）表示，8月底金價為約19800元一兩，市場預測有上升空間，買金「有得諗」。（資料圖片 / 江智騫攝）

《香港01》記者以顧客身份向旺角彌敦道一帶的連鎖珠寶金行查詢，其中周生生珠寶金行職員表示，公司將於8月1日起陸續安裝八達通感應機，笑言是「破天荒第一次！」，此外，職員宣傳其消費券優惠，只要顯示由港府發訊的已登記申消費券訊息，將獲得500元購物現金券一張，用作購買部分金飾產品。

另外，職員又指，八達通讀卡機趕不及於發款首日於公司全線分店順利安裝，公司決定「優先處理」部份地區，當中相信有傳統購物區的旺角，籲記者可多留意。

六福珠寶職員則說，以往絕不會有客人要求以八達通購買金飾，但公司將趕緊於發款當日安裝感應器，並於可以使用四個平台購物。老鳳祥於店門當眼位置貼出「消費券搶閘優惠」，並已列明可使用發現金券的四個平台的資料，當中有平台推出七八折購買部份金器產品。