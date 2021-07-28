新冠疫苗｜明日起派發長者即日籌　聶德權：打第二針不需再取籌

為方便及鼓勵70歲或以上長者接種新冠疫苗，政府明天（29日）起出長者即日籌安排，不需再上網預約打針。公務員事務局局長聶德權今天（28日）在電台節目表示，這批長者在打第一針時，職員會為他們安排第二針時間及地點，到打第二針時不需再排隊取籌。

被問到每間中心是否只能派最多200個籌，不能更有彈性，他稱最重要是不影響接種中心運作，職員會盡量方便市民。



▼設即日籌的24間接種中心▼



聶德權表示，24間接種中心明天起便會派發即日籌，名額介乎100至200，這批長者可以在當天指定時段接種疫苗，被問到甚麼是指定時段，他稱取到籌號的人士由該天早上8時起已經可以開始打針，但考慮到部分籌號較後的人等待時間或較長，會建議他們在指定時段再回到接種中心，毋須等待長時間。

他稱這批長者在打第一針時，職員會為他們安排第二針的日期，他們打第二針時不需再排隊取籌，如之後有需要更改第二針的日期，也可於網上更改。

聶德權呼籲市民盡快在8月底前打第一針。 （資料圖片／余俊亮攝）

聶德權又稱，政府會視乎接種中心應付能力、措施受歡迎程度等，去決定何時將措施推展到60歲以上的長者，現時60歲以上的人口當中，只有29%人接種了新冠疫苗，他希望措施能提升接種率。

他補充，政府又開放多7天的網上預約時段，早前無這樣做，是為了確保市民能夠預約到第二針的時間，但現時相信即使開放多7天也不會影響運作。他相指出，由現時至9月底，如每天能有3萬以上的市民打針，料到9月底時接種率可以達到人口的70%，呼籲市民盡快在8月底前打第一針。